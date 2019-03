Slag van Lamkel Zé aan Jelle Van Damme zindert na bij Antwerp: “Respectloos, hij is enkel een collega nu”

Vlak voor de play-offs zindert het incident met Didier Lamkel Zé toch nog wat na bij Antwerp. De 22-jarige Kameroense middenvelder verkocht twee weken geleden ploegmaat Jelle Van Damme (35) een slag in het gezicht. En die is dat nog niet vergeten.

“Die klap was bewust, de bal was helemaal aan de andere kant van het veld”, vertelt Van Damme over het voorval. “Zoiets doe je niet op training, nooit. Zelf heb ik in heel mijn carrière nooit zoiets gedaan. Ik heb mijn mening over wat er gebeurd is en ik zal er niet te veel over uitweiden, maar het getuigde alleszins van nul respect. Het zegt genoeg over de persoon in kwestie. Voor mij is hij nu alleen nog een collega.”

Basta, denkt Van Damme, die vol op Play-off 1 focust. “Hij heeft van de club een straf gekregen (een boete en één match disciplinaire schorsing, nvdr.) en ik ben professioneel genoeg om werk en privé gescheiden te houden. Ik zal mijn job doen voor de club. En voor de rest: ieder zijn eigen leven.” Het zal ook geen gevolgen hebben de komende weken, meent de verdediger.

“Abnormale agressie”

Ook de coach kwam nog terug op de actie van Lamkel Zé. “Dat soort clashes komt niet vaak voor, dat is zeker”, aldus Laszlo Bölöni. “Het was van een abnormale agressie. Maar Van Damme heeft er gelukkig als een grote professional op gereageerd. Ik hoop dat Lamkel Zé geleerd heeft van het gedrag van Van Damme. Of ik het voorval vergeten ben? Neen, dat kan je niet vergeten. Het is zoals met een slecht resultaat: je vergeet het niet, maar je laat het wel achter je en gaat verder.”

Lamkel Zé, die gisteren door Bölöni nog even apart werd genomen op training, wordt morgen op Standard alleszins aan de aftrap verwacht. Op de rechterflank of weer centraal, waar Yatabaré minstens drie weken out is.