Ze hebben hun slag thuisgehaald: per dag 200 euro extra voor lijnrechters en VAR

De lijnrechters en videorefs halen hun slag thuis. Aangezien het Referee Office had beslist dat zij daags voor elk Play-off 1-duel al op afzondering moeten in Tubeke – en dus extra verlofdagen moesten nemen op hun werk – hadden zij opslag geëist. Die krijgen ze nu dus.

Het gaat om 200 euro bruto extra per dag – 400 extra per match dus. Ook voor ref Nicolas Laforge geldt dit. Voor de zes overige hoofdscheidsrechters verandert er niks, want door hun semiprofstatuut krijgen zij al een vaste verloning. Wel hoeven ze tijdens Play-off 1 niet meer hun dinsdag op te offeren om in Tubeke te komen trainen, die dag krijgen ze vrij. De vierde man langs het veld en de assistenten van de VAR gaan sowieso niet mee op afzondering, dus voor hen blijft alles bij het oude.

Al krijgen de VAR-assistenten er wel een belangrijke taak bij, want zij zullen de nieuwe buitenspellijn moeten trekken. “We hopen dat het weinig heisa veroorzaakt”, aldus Pro League-CEO Pierre François. “Maar de stress van de match en the heat of the moment spelen natuurlijk mee.” (dvd)

CERCLE. Verder met Guyot en Verlinden

Ondanks druk van de ontevreden achterban en de magere 3 op 27 na Nieuwjaar, behoudt Cercle Brugge het vertrouwen in trainer Laurent Guyot. De Fransman was afgelopen week met sportief directeur François Vitali op bezoek in Monaco, waar de lijnen voor volgend seizoen werden uitgezet. De nieuwe CEO Oleg Petrov is bereid te blijven investeren en de lat hoger te leggen. Volgend seizoen wil Cercle eindigen tussen de zesde en negende plaats.

De huidige kern van ruim 30 spelers wordt gereduceerd tot 24 en de mogelijkheid wordt onderzocht om meer Belgen aan te trekken. Veel spelers bij Cercle zijn einde contract. De volledige staf blijft op post. De assistenten José Jeunechamps, David ­Vignes en ook keepertrainer Dany Verlinden krijgen een contractverlenging. (kv)

GENK. Na Trossard ook Samatta lichtgeblesseerd

Philippe Clement moest gisteren nog steeds een aantal vaste waarden missen bij de start van de voorbereiding op Play-off 1. Naast Trossard kwam ook Samatta niet helemaal ongeschonden uit de interlandbreak. De aanvoerder van Tanzania had nog te veel hinder van een kleine blessure en werkte indoor. Voor Uronen komt Anderlecht te vroeg, Ndongala (eveneens enkelblessure) is nog onzeker. (mg)

Standard miste twee dagen voor de PO1-opener tegen Antwerp nog altijd internationals Marin, Cimirot, Djenepo en Ochoa op training. Halilovic, Bokadi en Mpoku sloten inmiddels wel aan. Twee jonge Colombianen, actief voor Independiente Santa Fe, zijn op proef bij de Rouches. (bfa, kvu)