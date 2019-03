Twee doden bij carjacking en schietpartij aan bushalte in Seattle

In de Amerikaanse stad Seattle zijn woensdag twee personen overleden en twee anderen gewond geraakt bij een carjacking, schietpartij en aanrijding. Een verdachte is opgepakt.

Het incident deed zich voor in de buurt van een bushalte in het noorden van de stad, in de late namiddag, een druk moment voor pendelaars.

De Washington Post citeert adjunct-politiechef van Seattle Marc Garth Green, die zegt dat de schutter iets na 16 uur een vrouwelijke bestuurder van een wagen benaderde en neerschoot, waarna hij een bus onder vuur nam.

De buschauffeur maakte daarop rechtsomkeert en reed naar een veilige plek, waar hij een alarm activeerde omdat hij in het bovenlichaam geraakt was door een kogel. Hij kon zelf nog naar een ambulance wandelen. Geen van zijn twaalf passagiers zouden gewond zijn geraakt.

Volgens adjunct-politiechef Green benaderde de schutter daarna een andere bestuurder, die hij doodschoot. Toen de politie ter plaatse kwam, vluchtte de schutter in die wagen en botste hij met een ander voertuig, van wie de bestuurder overleed door de aanrijding.

De schutter kon na een korte confrontatie met de politie gearresteerd worden.

De vrouwelijke bestuurder, de buschauffeur en de verdachte werden naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: AP

