Trump beschuldigt FBI-agenten die onderzoek naar hem voerden van landverraad

Volgens Amerikaans president Donald Trump pleegden voormalige FBI-medewerkers Peter Strzok en Lisa Page landverraad toen ze zijn mogelijke banden met Rusland onderzochten tijdens de campagne van 2016. “Heel veel mensen zijn beschadigd door deze oplichterij.”

“Ze wilden een verzekeringspolis tegen mij”, zei Trump woensdag in een interview met Sean Hannity op de Republikeinsgezinde tv-zender Fox News, waar hij sprak over de bekendmaking dat speciaal aanklager Robert Mueller geen bewijs had gevonden van samenzwering met Rusland. “Ze wilden een omverwerping. Het was landverraad. Het was echt landverraad.”

“Als de Republikeinse partij dit had gedaan met de Democraten, als wij dit hadden gedaan met president Obama, dan zou je nu honderden mensen in de gevangenis hebben, het zou verraad geweest zijn.”

Berichtjes naar minnares

Trump beweert al lang dat het onderzoek naar een mogelijke samenzwering van Trumps team met de Russische overheid tijdens de verkiezingen van 2016 een politiek gemotiveerde heksenjacht was. Maandag riep hij op om de daden van degenen die “verraad tegen ons land pleegden” te laten onderzoeken. “We mogen zo’n verraad nooit meer laten gebeuren tegenover andere presidenten.”

Strzok werd uit de FBI ontslagen nadat ontdekt werd dat hij anti-Trump berichtjes had uitgewisseld met Page, een advocate van de FBI en voormalig lid van het Mueller-onderzoeksteam met wie hij een affaire had. Toen Mueller werd ingelicht over de berichten, waarin Strzok het onder meer had over een “verzekeringspolis” tegen Trumps presidentschap, schrapte hij Strzok uit zijn team.

Volgens critici tonen de berichtjes dat het onderzoek van bij het begin onwettig was. Page en Strozk beweerden in getuigenissen voor het Congres echter dat het gesprek verwees naar hoe discreet ze moesten zijn met informatie van het onderzoek, niet over een poging om te verhinderen dat Trump president zou worden.

Pardon schenken?

Dinsdag suggereerde Trump al dat het onderzoek begon bij belangrijke medewerkers van president Obama, hoewel het onderzoek eigenlijk door de FBI zou gestart zijn toen Trumps voormalige campagnemedewerker George Papadopoulos verklaarde dat de Russen schadelijke informatie in handen hadden over Hillary Clinton.

Verschillende voormalige medewerkers van Trump werden aangeklaagd voor onder meer fraude en belemmering van de rechtsgang naar aanleiding van het onderzoek. Of hij dacht aan het schenken van een pardon, wilde de president niet zeggen. “Maar heel veel mensen zijn beschadigd door deze hele oplichterij.”

Republikeinen willen tegenonderzoek

Twee Senaatscommissies, geleid door Republikeinen, willen intussen de motieven achter het onderzoek onderzoeken. “Hoe werd dit gepusht door leden van de FBI, het departement Justitie en de inlichtingendiensten? We zijn ons zeer bewust van de partijdigheid die bestond in die agentschappen onder Obama”, aldus de voorzitter van de commissie voor Homeland Security, de Republikein Ron Johnson.

Ook voorzitter van de Senaatscommissie voor Justitie Lindsey Graham, eveneens een Republikein, wil een tegenonderzoek.

Volgens Democraat Jamie Raskin, lid van de commissie voor Justitie in het Huis van Afgevaardigden, wordt “wanhopig geprobeerd de realiteit te verdoezelen dat nog niemand het rapport van Mueller heeft gezien”. “Dus was het voorspelbaar, eens ze de president helemaal gezuiverd verklaard hadden op basis van een rapport dat niemand gelezen heeft, dat ze op wraakbeluste wijze mensen zouden beginnen achterna te zitten die vragen stelden bij het gedrag van de president.”