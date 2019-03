Terrorist Christchurch schonk geld aan Oostenrijkse extreemrechtse organisatie

De Oostenrijkse extreemrechtse Identitaire Beweging kreeg geld van Brenton Tarrant, de man die ervan beschuldigd wordt op 15 maart vijftig mensen te hebben doodgeschoten in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Dat bevestigt de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz.

“We kunnen nu bevestigen dat er financiële steun en dus een link was tussen de aanvaller van Nieuw-Zeeland en de Oostenrijkse Identitaire Beweging”, aldus Kurz.

Een woordvoerder van de Oostenrijkse aanklagers zei dat de leider van de Oostenrijkse Identitaire Beweging, Martin Sellner, begin 2018 een som van 1.500 euro ontving van een schenker met dezelfde naam als de terrorist van Christchurch: Brenton Tarrant.

In video’s op YouTube bevestigt Sellner de gift van iemand met een e-mailadres dat overeenkwam met de naam van de Australische schutter. Maar: “Ik ben geen lid van een terreurorganisatie. Ik heb niets te maken met die man, behalve dat ik passief een donatie van hem kreeg”, verdedigt hij zich. Sellner zegt dat hij het geld aan een goed doel zou schenken.

Beweging ontbinden?

Tarrant verklaarde dat hij radicaliseerde tijdens zijn reizen door Europa, al is nog niet duidelijk of hij ook werkelijk ontmoetingen had met rechtse activisten. Wel bevestigden de Oostenrijkse autoriteiten dat hij wellicht eind 2018 in Oostenrijk is geweest.

De politie voerde een huiszoeking uit in het Weense appartement van Sellner op zoek naar mogelijke linken met de terrorist. Volgens de Oostenrijkse aanklagers wordt onderzocht of er “crimineel relevante” linken zijn.

Volgens Kurz wordt bekeken of de Identitaire Beweging ontbonden kan worden. “Ons standpunt hierover is heel duidelijk: geen extremisme van welke soort ook – of het nu radicale islamisten of rechte extreme fanatiekelingen zijn – heeft plaats in onze maatschappij.”

Dries Van Langenhove

De Oostenrijkse Identitaire Beweging zegt dat ze “de Europese identiteit wil beschermen” en voert geregeld actie tegen immigranten, onder meer aan grensovergangen, en probeerde reddingsoperaties van vluchtelingen op de Middellandse Zee te dwarsbomen.

In 2018 werd Sellner de toegang ontzegd tot het Verenigd Koninkrijk omdat zijn aanwezigheid “niet bevorderlijk was voor het publieke welzijn”. De speech die Sellner wou geven in Londen werd uiteindelijk voorgelezen door de Britse extreemrechtse activist Tommy Robinson.

Ook Dries Van Langenhove, ­federaal lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant en oprichter van Schild & Vrienden, kent Sellner. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst op een evenement van de Franse organisatie Génération Identitaire. “Het is duidelijk dat hier geen vuiltje aan de lucht is”, zegt Van Langenhove aan De Standaard. “Die terrorist heeft een tijd geleden een donatie gedaan aan de Identitaire Beweging. Het is hun fout niet dat zij geld hebben gekregen van iemand die lang nadien een gruweldaad pleegde.”