Vrouw (19) die vriendin van 18 meter hoge brug duwde, moet twee dagen naar gevangenis

De videobeelden gingen vorig jaar de wereld rond. Een Amerikaanse tiener die door haar vriendin van een 18 meter hoge brug werd geduwd. Het slachtoffer hield er zes gebroken ribben en twee klaplongen aan over, de dader werd woensdag veroordeeld tot twee dagen gevangenisstraf. Daarnaast kreeg de jonge vrouw ook nog een boete, een taakstraf en een contactverbod opgelegd.

De brug in het Moulton Falls Regional Park in de Amerikaanse staat Washington is een populaire plek voor jongeren. Talloze waaghalzen springen van de achttien meter hoge brug in de Lewisrivier. De toen zestienjarige Jordan Holgerson was dat begin augustus vorig jaar ook van plan, maar eens ze op de rand stond, begon ze toch te twijfelen.

Op dat moment kreeg ze letterlijk een duwtje in de rug van haar vriendin, de negentienjarige Taylor Smith. Holgerson tuimelde naar beneden, maar kwam plat op haar borst op het wateroppervlak terecht. Ze brak daarbij zes ribben en doorboorde beide longen. Ze moet nog steeds fysiotherapie ondergaan en heeft nog altijd last van angst- en paniekaanvallen.

Het kwam tot een rechtszaak tussen beide (ex-)vriendinnen. “Ik was doodsbang”, getuigde Holgerson in de rechtbank. “Toen ze me uit het water haalden, dacht ik echt dat ik ging sterven. Ik kon niet ademen en ik zag mijn lijf van kleur veranderen.”

Vorige week pleitte Smith nog schuldig (in de hoop zo een mildere straf te krijgen), woensdag werd ze ook effectief veroordeeld. De jonge vrouw kreeg een gevangenisstraf - van weliswaar amper twee dagen - opgelegd, moet een taakstraf van 38 uur uitvoeren en een boete van 300 dollar (ongeveer 266 euro) betalen. Ze mag ook twee jaar geen contact hebben met Holgerson. “Ik wil me oprecht verontschuldigen bij Jordan en haar familie”, zei Smith na het horen van het vonnis. “Voor al de pijn die ik veroorzaakt heb met mijn stomme daad. Hoewel het er misschien op lijkt, was het nooit mijn bedoeling haar te kwetsen.”