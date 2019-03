Jan Mulder verlaat ‘Extra Time’ en wordt voetbalanalist voor VTM

De bekende Nederlandse voetbalanalist Jan Mulder gaat aan de slag bij VTM. Hij zal vooral te zien zijn bij wedstrijden van de Rode Duivels en de Champions League, maar zal ook opduiken als expert in VTM Nieuws, zo meldt de commerciële omroep.

Mulder verlaat het maandagavondprogramma ‘Extra Time’ op Canvas en wordt onder meer ingeschakeld voor de eindstrijd van de Nations League, alle resterende kwalificatiematchen van de Rode Duivels voor het EK 2020 (de eerstvolgende partijen zijn tegen Kazachstan en Schotland, op 8 en 11 juni) en de Champions League (die deels op Q2 wordt uitgezonden). “Jan Mulder naar VTM, dat is geen romantiek of humor”, zo reageert de 73-jarige Nederlander zelf op zijn overstap. “Dat is de prachtige toekomstmuziek van een nieuwe carrière, samen met de Rode Duivels, de Champions League en VTM.”

Volgens Michiel Ameloot, chef sport bij VTM, betekent de komst van Mulder erg veel voor de commerciële omroep. “Met de rechten van de Champions League en de Rode Duivels hebben we al twee absolute topmerken in huis. Jan hoort daar gewoon bij te zijn. Hij is ook een echt topmerk en betekent een absolute meerwaarde.”

Voor hun wielerverslaggeving heeft VTM dan weer Tom Boonen en Eddy Planckaert weten te strikken als vaste analisten.