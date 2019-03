281 jobs bedreigd bij Bekaert België: fabriek in Moen gaat dicht, deel van activiteiten naar Slovakije en Tsjechië

/ Zwevegem - Staalbedrijf Bekaert gaat herstructureren. Er staan 281 jobs op de tocht in ons land, zo staat te lezen in een persbericht. De fabriek in het West-Vlaamse Moen (Zwevegem) gaat volledig dicht en een deel van de activiteiten verhuizen naar Slovakije en Tsjechië.

“We willen onze competitiviteit verhogen en sneller kunnen inspelen op de noden van onze klanten en de snel veranderende marktontwikkelingen”, luidt het onder meer. “Meer concurrentie en een te hoge kostenstructuur hebben een nefaste invloed op onze winstmarges. Daarom zijn we genoodzaakt om wereldwijd actie te ondernemen en onze kostenstructuur fors naar beneden te brengen.”

De herstructurering heeft een grote invloed op ons land. Er zijn liefst 281 jobs bedreigd en de fabriek in Moen (waar Dramix, staalkoord ter versteviging van beton, wordt gemaakt) gaat sluiten en verhuist naar Petrovice in Tsjechië. Alles voor de reserveonderdelen verhuist dan weer naar Slovakije. “Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van dit plan, maar samen met onze sociale partners zullen we alle opties bekijken om die impact zo beperkt mogelijk te houden.”

Het staalbedrijf werd in 1880 door Leander Bekaert opgericht in Zwevegem. Op dit moment stelt Bekaert België meer dan 1.900 mensen tewerk in vestigingen in Zwevegem, Deerlijk, Moen, Ingelmunster, Wetteren, Aalter, Erembodegem en Brussel. Wereldwijd werken er 30.000 mensen voor Bekaert.