“Jehova’s zijn het paradijs voor kindermisbruikers: het wordt tijd dat dit vuile potje wordt geopend”

“Dit moet je echt voor jou houden, we willen geen smaad op Gods naam brengen. Je moet ons vertrouwen. We zullen samen nog een keer bidden tot God en dat komt goed.” Dat kreeg een lid van Jehova’s getuigen te horen nadat ze het slachtoffer geworden was van seksueel misbruik. En ze was lang niet de enige, zo blijkt uit de ‘Pano’-reportage van woensdagavond. De organisatie stopt al jarenlang seksueel misbruik van minderjarigen in de doofpot.

Jehova’s getuigen kwam eerder al in dertien landen in opspraak wegens seksueel misbruik en in december van vorig jaar trok ook het IASCSSO, de onafhankelijke sektewaakhond in ons land, aan de alarmbel. Ook hier waren slachtoffers. En ook hier worden ze gedwongen om te zwijgen, zo verklaren zowel slachtoffers als mannen die nog als “rechter” actief waren bij de getuigen.

Eigen rechtssysteem

De organisatie heeft een eigen rechtssysteem om misdrijven te bestraffen: een comité dat bestaat uit mannen die “ouderlingen” worden genoemd. Aan de hand van Bijbelse teksten onderzoeken ze beschuldigingen. “Bij seksueel misbruik hadden we instructies om eerst contact op te nemen met het hoofdkantoor in België”, getuigt een voormalige ouderling. “Zij zouden ons instrueren hoe we verder zulke netelige kwesties moesten aanpakken. In het belang van de reinheid van onze gemeenschap. Het eerste wat ze vroegen: was het slachtoffer er al mee naar buiten gekomen? Eigenlijk zeiden ze bijna letterlijk om niet naar de politie te stappen.”

Dader en slachtoffer moesten ook vaak voor het rechtscomité verschijnen. Als de dader de beschuldigingen ontkende, moesten er twee getuigenissen zijn alvorens het tot een veroordeling kon komen. Maar bij seksueel misbruik is dat bijna nooit het geval, waardoor er in de meeste gevallen geen gevolgen waren. “Hoe droevig dat ook is, dan kun je tegen het slachtoffer alleen maar zeggen dat het zijn of haar woord is tegen dat van de dader.” Een andere ouderling vult aan: “De getuigen van Jehova zijn zowat het paradijs voor kindermisbruikers. Wij denken dat het tijd wordt dat dit vuile potje wordt geopend.”

“Hechten veel belang aan kinderwelzijn”

Louis De Wit, woordvoerder van Jehova’s getuigen, ontkent alle beschuldigingen. “We hechten veel belang aan het welzijn van kinderen en verwijzen alle zaken te allen tijde door naar de autoriteiten. Binnen onze gemeenschap is geen plaats voor diegenen die dergelijke praktijken beoefenen.”

Bij het federaal parket loopt wel een onderzoek naar vermeend misbruik, maar meer informatie wordt daar niet over gegeven. In het federaal parlement is een werkgroep opgericht die zich de komende weken met de problematiek zal bezighouden.

Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen), die in de werkgroep zit, heeft woensdagavond in ‘Van Gils en gasten’ al gereageerd op de reportage. “We hebben gezien dat de daders bekend zijn, er bestaan lijsten van die worden bijgehouden op het hoofdkwartier van Jehova’s getuigen in Kraainem”, verklaarde hij. “Het is nu aan Justitie om zo snel mogelijk op te treden, anders zouden die bewijzen wel eens kunnen verdwijnen.”

Wie met vragen zit, kan terecht bij Tele-Onthaal op het gratis telefoonnummer 106 en op de website www.tele-onthaal.be.