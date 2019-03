Ze verkochten hun huis voor een habbekrats zonder het te beseffen: “Als die makelaar zich hier ooit nog vertoont, komt hij niet meer levend weg”

Rotselaar / Mol / Westerlo - Het Leuvense gerecht voert een onderzoek naar de praktijken van kredietmakelaar Kris B. uit Rotselaar. De man kocht tegen belachelijk lage bedragen woningen van mensen die moeite hadden om hun schulden af te lossen. Daarna konden ze die woning van hem terughuren. Tot ook dat niet meer ging. Twee Kempense slachtoffers getuigen.

“Als hij zich ooit in Mol vertoont, komt hij niet meer levend weg!” Flora Everaert uit Mol kan het bloed van Kris B., zaakvoerder van Credivite, wel drinken. Ze belandde in zijn web toen ze problemen kreeg om haar lening af te betalen en verkocht hem haar woning als onderpand, zonder het zelf goed te beseffen. “Mijn stiefdochter en ik verdienden samen ruim 4.000 euro per maand, dus het was geen probleem om een woning te kopen. Maar door omstandigheden viel de helft van ons inkomen plots weg. In De Streekkrant las ik een advertentie. Credivite zou ons een oplossing kunnen bieden.”

Uit huis gezet

Die oplossing was een tijdelijke verkoop van het huis. De woning werd geschat op 250.000 euro en aan Kris B. verkocht voor 160.000. Flora zou het daarna kunnen huren voor 540 euro per maand, tot ze weer voldoende bij kas was om de woning terug te kopen. “In de akte stond dat we na achttien maanden de woning moesten verlaten, maar dat zou niet gebeuren. Tot we achterhaalden dat we waren opgelicht en ons verhaal wilden halen. Toen moesten we er meteen uit.”

Vrouw dood, job kwijt

Ook Eddy Meuris uit Zoerle-Parwijs raakte zijn woning kwijt aan Kris B. Het huis dat zijn vrouw en hij in 1988 hadden aangekocht. “We moesten nog zeven jaar afbetalen toen mijn vrouw vijf jaar geleden overleed”, vertelt Eddy. “Na haar dood verdiende ik onvoldoende om nog 600 euro per maand te kunnen afbetalen. Vanwege een rugblessure was ik mijn job bij de groendienst van een school ook kwijtgespeeld.”

Eddy kwam in contact met Kris B., die een oplossing bood voor zijn betaalproblemen. Hij kocht de woning van Eddy over. “Ze werd geschat op 125.000 euro. Het is een grote woning, maar er zijn kosten aan. Die zou Kris B. ook op zich nemen, maar op de herstelling van de dakgoot en de beloofde nieuwe ramen en deuren wacht ik toch al vier jaar.”

Eddy verkocht zijn huis voor iets meer dan 70.000 euro en kreeg na het verlijden van de akte 1.300 euro uitbetaald. “Bij de notaris bleek dat ik zelf voor de registratiekosten zou opdraaien. De rest van het bedrag diende om mijn schulden af te betalen.”

“Vorig jaar heeft Kris me gevraagd of ik de woning terug wilde kopen. Maar dat gaat niet. Ik heb dat geld niet. Mijn zoon, die in de gevangenis heeft gezeten, heeft schulden gemaakt. Hij is nog steeds hier gedomicilieerd. De deurwaarder vindt ons huis blindelings.”

Eddy staat op de wachtlijst voor een sociale woning. Hij staat nu op de tiende plaats en hoopt tegen het einde van dit jaar op een verlossend telefoontje van sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen. Flora heeft een jaar in een caravan in de tuin van haar broer gewoond, maar woont ondertussen in een serviceflat.

Courante praktijken

Het Leuvense gerecht onderzoekt op dit ogenblik acht klachten. Ook de rol van de notaris die bij elke verkoop betrokken was, wordt onderzocht. Tegenover onze zusterkrant Het Nieuwsblad verklaarde de makelaar dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Volgens hem gaat het om praktijken die in Europa courant, maar in België wat minder worden toegepast.

In één geval vernietigde een rechtbank de verkoopsovereenkomst. “Maar ik denk niet dat we ooit nog een euro terugzien”, zegt Flora Everaert. “Het zou me al een plezier doen als we andere mensen kunnen behoeden voor dergelijke praktijken.”