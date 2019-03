Vliegende bewakingsagent: een job voor wie met beide voeten op de grond staat

Zet de term ‘vliegende bewakingsagent’ jou ook aan het dromen? Jobat ging poolshoogte nemen bij het Centrum Last Minute van Securitas in Neder-Over-Heembeek en kwam erachter dat die term vooral staat voor een flinke portie realiteitszin en zin voor afwisseling.

Joël Struys werkt al meer dan 25 jaar als vliegende bewakingsagent-hondengeleider. In de praktijk betekent dit dat de helft van de opdrachten die hij toegewezen krijgt, last-minute opdrachten zijn. “Bij incidenten worden wij opgeroepen. Dat kan bijvoorbeeld bij een inbraak zijn. Neem een inbraak bij een autohandelaar waarbij de poorten opengebroken werden. Dan maken wij dat we zo snel mogelijk ter plaatse zijn, zodat we de garage kunnen bewaken totdat de poorten hersteld zijn”, vertelt hij.

Joël houdt van de onvoorspelbaarheid van z’n job. “Je moet constant alert zijn en blijven. Ik maak er altijd een punt van om de omgeving waar ik terechtkom aandachtig te screenen, zodat ik een goed overzicht krijg en snel en gericht kan optreden, indien nodig.”

Observeren en rapporteren

Welke lessen Joël tijdens z’n 25-jarige loopbaan in de veiligheidssector geleerd heeft? “Security gaat vooral over preventie. Het lijkt alsof wij gewoon maar wat rondlopen. Maar schijn bedriegt. We observeren het terrein en de bewegingen in de omgeving. Hoe scherper je observatie, hoe beter je scoort op het vlak van preventie. Zo gebeurt het al eens dat we tijdens onze rondes een potentieel gevaarlijke situatie detecteren. Denk aan een waterlek of een vuilnisbak met brandbaar materiaal. Door daar onmiddellijk op in te pikken en over te rapporteren, voorkomen wij dat die risicovolle situaties escaleren.”

Joël heeft ook geleerd hoe belangrijk het is erop toe te zien dat iedereen de regels respecteert. “Onze veiligheidsprocedures moeten altijd correct toegepast worden. Ja, dat wil zeggen dat je streng moet zijn. Streng maar tegelijkertijd respectvol, in onze job is het een combinatie die werkt.”

