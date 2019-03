‘Je wordt niet in eins, zwei, drei Polizei’

Genk - Naast voetballer, dokter en piloot behoren politie-agent en brandweerman ongetwijfeld bij de topantwoorden als je aan kinderen vraagt wat ze later willen worden. Veiligheidsberoepen spreken al eeuwenlang tot de verbeelding en nog steeds staan er dikke wachtrijen om aan de opleidingen te mogen starten.

“Toch merken we in tijden van economische hoogconjunctuur, zoals nu, dat we de vacante functies moeilijk ingevuld krijgen”, zegt Jacky Vastmans, directeur van het PLOT in Genk, waar alle kandidaten voor de jobs van politie-inspecteur, brandweerman en ambulancier moeten passeren.

Limburg telt ongeveer 2.325 politiemensen, 1.350 brandweerlieden en 650 ambulanciers. Jaarlijks leidt het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) in deze drie disciplines 300 nieuwe professionals op voor hun eerste stappen in het beroep. Daarnaast komen de 4.325 Limburgse veiligheidsprofessionals meermaals per jaar naar het nagelnieuwe centrum in Zwartberg (Genk) voor het onderhouden of uitbreiden van hun bekwaamheid via opleiding en training.

Voorkeur

“Nieuwe aanmeldingen zijn nogal conjunctuurgevoelig”, zegt algemeen directeur Jacky Vastmans. “Als de economie in een dipje zit, gaan meer mensen op zoek naar werkzekerheid en komen ze sneller bij ons terecht. Op dit moment is er op nationaal vlak een tegengestelde beweging aan de gang, al moeten we zeggen dat er bij ons in Limburg nog altijd geen tekort is aan kandidaten.”

“Het gevolg is wel dat heel wat politiezones het moeilijk hebben om hun openstaande jobs in te vullen via de ‘gewone mobiliteit’. Dat wil zeggen dat er onvoldoende politiemensen van andere zones zich kandidaat stellen en er bijgevolg, via wat wij de ‘aspirantenmobiliteit’ noemen, ook pas afgestudeerden van het PLOT rechtstreeks in één van de 3 zones van hun voorkeur kunnen starten.”

Vrouwen

Ondanks de verlokkingen van andere groeibedrijven blijven heel wat mensen hun grote droom najagen om politie-agent, brandweerman of ambulancier te worden. “We krijgen hier kandidaten over de vloer van 17 jaar die zo snel mogelijk met de opleiding willen starten, maar evengoed mensen die vroeger door hun ouders in een andere richting werden geduwd, en nu op 30 of 35-jarige leeftijd zelfstandig beslissen om een carrièreswitch naar hun eigen droomjob te maken.”

“Aangezien er geen leeftijdslimiet staat op de kandidaatstelling, krijgen we ook 50- en 60-plussers over de vloer. De diversiteit doet zich niet alleen op leeftijdsvlak voor. We verwelkomen kandidaten met heel verschillende culturele achtergronden en diploma’s. Een schrijnwerker kan bij de selectieproeven perfect naast een ervaren advocaat zitten. Er bieden zich ook veel meer vrouwen aan, vooral voor de politie. Voor de brandweer en de ambulancediensten blijven het voornamelijk mannen. Dat heeft ook een beetje te maken met de onwetendheid over de carrièremogelijkheden bij de brandweer. Het beeld leeft dat iedere brandweerman met een beschermingspak het vuur wordt ingestuurd, terwijl er in het middenkader en bij de officieren ook toffe jobs zijn, bijvoorbeeld voor masters in de chemie of in de rechten.”

