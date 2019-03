Acties bij luchtverkeersleider blijven duren: “Bemiddelaar? Daar heeft de directie niks van gezegd”

Er is nog veel onduidelijkheid over de acties bij luchtverkeersleider Skeyes, het vroegere Belgocontrole. De directie laat weten bereid te zijn om een bemiddelaar aan te stellen, de vakbonden weten van niets.

In een open brief tonen de luchtverkeersleiders ook vandaag hun ongenoegen over de gang van zaken. Daarin staat dat 80 procent van de werknemers achter de acties staan, ze reageren hier op een uitspraak van de CEO die verklaarde dat de acties het werk zijn van enkelingen.

Volgens de stakers ligt een onderbemanning aan de basis van de problemen en kunnen ze geen verlof, rustdagen of zelfs ouderschapsverlof opnemen. “De opleiding tot luchtverkeersleider duurt lang en om voldoende kennis en expertise te garanderen per stage, kunnen slechts een beperkt aantal mensen per jaar opgeleid worden. Bovendien genereert een hoog aantal onervaren luchtverkeersleiders een grotere kans op incidenten. Eurocontrol onderzoek toont immers aan dat de meeste incidenten voorvallen bij luchtverkeersleiders met minder dan 6 jaar ervaring”, klinkt het.

De directie van Skeyes kondigde vanochtend wel aan dat ze akkoord gaan met een bemiddelaar die zal tussenkomen op verschillende discussiepunten, als de acties stoppen. “Opmerkelijk, wij hebben nog geen enkele communicatie in die richting ontvangen van de directie. Ik hoop dat dat bericht klopt”, zegt Lennert Mervilde (VSOA).