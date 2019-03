Man probeert zichzelf in brand te steken aan Justitiepaleis

Brussel - Een omstander heeft donderdagvoormiddag kunnen voorkomen dat een wanhopige man zichzelf van het leven beroofde op het Brusselse Poelaertplein.

Donderdagvoormiddag rond half tien nam een wanhopige man van in de veertig aan het Justitiepaleis plots een jerrycan vast en overgoot zichzelf met benzine. Hij wilde zichzelf in brand steken met een aansteker, maar een moedige omstander wist die uit zijn handen te slaan.

Het is nog niet duidelijk wat precies de beweegredenen van de man waren, maar hij was duidelijk de kluts kwijt en in tranen. Hij werd ondertussen naar het Sint-Pietersziekenhuis gebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de benzine om te ruimen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Foto: yb