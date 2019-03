Solskjaer ook komende drie seizoenen coach Manchester United

Ole Gunnar Solskjær blijft hoofdcoach bij Manchester United. De Noor werd in december 2018 aangeduid als tijdelijke vervanger van de ontslagen Mourinho. Veertien zeges in negentien matchen later werd die tijdelijke overeenkomst omgezet in een contract voor drie seizoenen. Dat meldt de club van Lukaku zelf.

Solskjaer werd op 19 december 2018 aangeduid als ‘caretaker manager’ van Manchester United - tijdelijke vervanger van de ontslagen José Mourinho. Maar hij deed het beter dan verwacht, zagen ze ook bij Man U. “Hij won zijn eerste acht matchen en zette veertien zeges en twee gelijke spelen in 19 wedstrijden neer. Dat is beter dan eender welke Engelse club in dezelfde periode”, klinkt het fier op de clubwebsite.

Foto: EPA-EFE

“Ik voelde me vanaf mijn eerste dag hier thuis op de club”, aldus Solskjaer. “De laatste maanden zijn een geweldige ervaring geweest en ik wil iedereen bedanken voor het werk dat we tot hiertoe verricht hebben. Dit is de job waar ik altijd van gedroomd heb en ik ben buitengewoon enthousiast dat ik een kans krijg om deze club langer te leiden.”

Eerder geflopt in Engeland

Solskjaer speelde tussen 1996 en 2007 zelf voor Manchester United. Hij kwam aan 126 goals in 366 optredens, al speelde hij vooral als supersub. Voor de fans zal hij altijd bekend blijven omwille van zijn winnende doelpunt in de blessuretijd van de Champions League-finale 1998/1999, tegen Bayern München.

Foto: EPA-EFE

Na zijn spelerscarrière coachte Solskjaer drie jaar lang het reserventeam van Manchester United alvorens in zijn thuisland Noorwegen aan de slag te gaan bij FK Molde. Nadat hij daar kampioen werd, mocht hij het al eens als hoofdtrainer proberen op het hoogste niveau in Engeland. Dat avontuur draaide echter op een sisser uit: hij kon Cardiff City niet in de Premier League houden en moest na negen maanden alweer plaatsruimen. Daarna trok hij opnieuw naar Molde, waar Manchester United hem eind vorig jaar wegplukte.