Migranten springen uit vrachtwagen op parking langs Brusselse Ring: “Ze merkten dat die niet richting Engeland reed”

Een video van een groep migranten op de Brusselse Ring doet momenteel de ronde op het internet. De dashcambeelden laten zien hoe de mannen uit een Oostenrijkse vrachtwagen springen en het op een lopen zetten.

De beelden werden gemaakt door de dashcam van een Nederlandse truck die in de buurt stond. Een van de migranten maakte eerst een gat in de zijkant van de vrachtwagen om uit het voertuig te geraken. Nadien volgden nog zes andere personen. De chauffeur merkte zelf nog op dat er iets vreemds aan de hand was, maar hen tegenhouden was niet meer mogelijk.

In een Facebook-bericht gaf transportbedrijf Aigner Powerful Logistics meer uitleg over het incident. “Zoals gewoonlijk controleerde de chauffeur voor zijn rit de vrachtwagen, maar hij had niks opgemerkt”, klonk het. “Hij reed vervolgens naar zijn losplaats op ongeveer 30 kilometer van Brussel, waar hij een uur moest wachten. De inzittenden hadden toen waarschijnlijk door dat de truck niet richting Engeland reed.”

De politie werd meteen op de hoogte gebracht. De lading raakte niet beschadigd, al liep de schade aan de vrachtwagen zelf op tot enkele honderden euro’s.

bekijk ook

Transmigranten vluchten weg uit truck op parking langs E313

Straffe beelden uit Jabbeke: transmigranten klimmen in gloednieuwe auto’s op vrachtwagen

Trucker drijft de spot met liftende migranten die niet wilden luisteren: “Jullie gaan naar Nederland!”