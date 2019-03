Vrouw moet overspel bekennen… nadat ze bevalt van tweeling van verschillende vaders

Een Chinese vrouw heeft na haar bevallig van een tweeling aan haar echtgenoot moeten toegeven dat ze overspel had gepleegd. Uit een DNA-test was namelijk gebleken dat de tweeling verschillende vaders had.

Het overspel van de vrouw kwam aan het licht toen ze een verplichte DNA-test moesten afleggen toen de ouders hun pasgeboren kindjes lieten registreren in de Chinese stad Xiamen. De echtgenoot had zich al afgevraagd “waarom een van de twee niet op hem leek”, maar was toch in shock toen de resultaten van de test terugkwamen. Een van de twee baby’s, het jongetje, had geen enkele DNA-overeenkomst met hem. Lees: het kind heeft een andere vader.

De vrouw ontkende de affaire aanvankelijk nog en beweerde dat haar echtgenoot de resultaten had vervalst, maar moest uiteindelijk toch toegeven dat ze een onenightstand had gehad. Haar echtgenoot heeft al verklaard “alleen zijn eigen kind te willen opvoeden”.

Het gaat hier om een geval van superfecundatie, een extreem zeldzame vorm van “dubbele zwangerschap” waarbij meerdere eitjes in eenzelfde ovulatieperiode worden bevrucht op verschillende momenten. Er werden tot nu toe maar enkele gevallen van beschreven in de medische literatuur.