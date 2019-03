Lagekostenmaatschappij stopt met vliegen

WOW Air houdt alle vluchten aan de grond. De IJslandse lagekostenmaatschappij is er niet in geslaagd een nieuwe investeerder te vinden. De prijsbreker was al langer verlieslatend. Je kon er onder meer spotgoedkoop mee van Brussel naar de VS en Canada.

LEES OOK. Voor amper 150 euro naar New York vliegen? Dream on… (+)

De maatschappij is failliet en alle vluchten zijn definitief geannuleerd, zo luidt het in een mededeling op de website van WOW Air. Eerder werden vluchten nog gewoon tijdelijk uitgesteld. Een ronde gesprekken met mogelijke investeerders was afgesprongen. Zondag werd bijvoorbeeld al duidelijk dat rivaal Icelandair de maatschappij niet zou overnemen.

Passagiers die al een ticket geboekt hadden, moeten zelf op zoek naar een alternatief. “Sommige luchtvaartmaatschappijen zullen misschien vluchten aanbieden aan een verminderd tarief”, aldus de mededeling. “Als we daarover meer informatie hebben, zullen we die publiceren.”

WOW vloog vier keer per week van Brussel naar Reykjavik. Van daaruit konden passagiers doorvliegen naar de VS en Canada, tegen spotprijzen. Een enkele reis naar de Oostkust startte al vanaf 149 euro.

De maatschappij zat wel al langer in de financiële moeilijkheden. Het is niet de eerste lagekostenmaatschappij die overkop gaat. Onlangs moesten ook al het Britse Flybmi en Primea Air ermee stoppen.