Thibaut Courtois openhartig over moeilijke periode... en Hazard: “Ik zou graag hebben dat hij komt, en denk ook wel dat hij wil”

Het zijn woelige tijden voor Thibaut Courtois: hij verloor zijn plek in doel bij Real Madrid en ging zowaar in de fout bij de Rode Duivels. Twee zaken die we niet gewoon zijn van de beste doelman ter wereld. Toch verstopt Courtois zich niet: hij gaf een uitgebreid en openhartig interview op de Spaanse radio Onda Cero in het sportprogramma El Transistor, waar hij geen heikel thema uit de weg ging. Zelfs een mogelijke transfer van Eden Hazard niet.

“Ik begrijp waarom Navas mocht spelen”

Sinds Zinedine Zidane terugkeerde bij Real Madrid, belandde Thibaut Courtois plots op de bank. In de laatste competitiewedstrijd tegen staartploeg Celta Vigo stond Keylor Navas in doel, het is nog afwachten of Courtois zondag tegen rode lantaarn Huesca opnieuw op de bank moet plaatsnemen. “Ik respecteer de beslissingen van de coach. Hij sprak persoonlijk met mij, hij zei dat hij alle spelers in actie wilde zien en ik begrijp dat. Er stond ook niets op het spel.”

“Ik heb ook een goede relatie met Keylor: ik kan goed met hem opschieten en er is geen probleem tussen ons. De keepers vormen een hecht team dat elkaar helpt. Maar een echte vriendschap bouw je niet op in vijf maanden. Ik ben wel nog bevriend met Petr Cech, hij heeft me veel geholpen toen ik bij Chelsea kwam, en ik heb ook een goede vriendschap met Caballero. Een goede keeper als teamgenoot hebben maakt je beter.”

Nee, de doelman heeft echt geen spijt van zijn transfer naar Real. “Ik voel me goed, al had ik zeker beter kunnen doen in bepaalde wedstrijden. Maar ik weet dat ik nog kan groeien en beter kan worden. Het eerste seizoen is altijd ingewikkeld, maar ik denk dat het goed is gegaan. Madrid is de club waar ik altijd al wilde zijn. Het klopt dat het niet het beste jaar is, maar we moeten blijven vechten en het seizoen zo goed mogelijk afwerken.”

“Erg dat mijn kinderen later dingen kunnen lezen die niet correct zijn”

Courtois kwam ook naar Madrid om weer herenigd te worden met zijn kinderen. “Ik kwam naar Real Madrid omdat het de beste club ter wereld is, maar in Londen miste ik mijn kinderen. Op vrije dagen kan ik hen nu zien en in de klas vertellen kinderen dat ze hun vader hebben zien spelen... Ze zeggen al ‘Hala Madrid’ maar weten nog niet goed wat deze club betekent.”

Maar zijn kinderen zijn ook de reden waarom hij zich recent nog boos maakte op de (Spaanse) roddelpers. “Het stoort me dat mijn persoonlijk leven wordt vermengd met sport. Ik was plots de schuldige van alles. Ik denk dat ze gewoon op zoek waren naar controverse. Het is vooral storend voor vrienden en familieleden als dingen worden gepubliceerd die niet correct zijn. Later kunnen mijn kinderen dat lezen op internet en dat vind ik erg.”

“Heb me niet laten vallen tegen Rusland, zo ben ik niet”

En net wanneer hij bij de Rode Duivels even weg mocht van de Spaanse druk, beging hij ook daar een zeldzame fout. “Die Russische speler gaf mij een duw maar ik heb niet om een ​​fout gevraagd, zo ben ik niet. Hazard vroeg me waarom ik me niet had laten vallen. Maar ik ben geen aanvaller. De coach vertelde me dat hij het mentaal erg sterk vond dat ik me na zo’n blunder meteen kon herpakken. Als je zo’n fout maakt, hoop je dat je de wedstrijd nog wint en dat het slechts een anekdote wordt. En we hebben die wedstrijd nog gewonnen en dus had het geen gevolgen. Ik heb nog steeds veel vertrouwen in mezelf, maar ik heb eruit geleerd.”

#CourtoisenElTransistor "Cuando haces un fallo esperas ganar el partido y que se quede todo en una anécdota. Tengo confianza en mi mismo". pic.twitter.com/zicvrP2GAX — El Transistor (@ElTransistorOC) 27 maart 2019

“Ik zou graag hebben dat Hazard komt, en ik denk ook dat hij wel wil”

Hazard. Die naam kon uiteraard in het interview niet ontbreken. Sinds hun periode bij Chelsea zijn de twee goede maatjes en al maanden wordt er gesproken over een transfer van de nummer tien, worden ze nu binnenkort ook in Madrid herenigd of niet?

“Ik praat veel met Hazard, hij is één van mijn beste vrienden in het voetbal. Maar ik weet echt niet of hij voor Madrid gaat tekenen, ik weet ook niet of de club hem wil... Ik vind hem een geweldige speler, maar ik beslis die dingen niet. Voor mij is hij één van de beste voetballers ter wereld en als vriend zou ik willen dat hij hier was. En ik denk ook wel dat hij wil komen.”

Enkele strikvragen

Als afsluiter beantwoordde hij nog kort enkele vragen, waaronder enkel strikvragen waaraan hij zich echter niet liet vangen:

Zou Hazard graag naar Madrid komen? “Ja”

Wie wint de Champions League? “Ajax”

Wie is de beste keeper die je in levende lijve gezien hebt? “Mijn idolen waren Casillas, Buffon en Van der Sar. Oblak vind ik heel goed, ik denk dat Atletico meer punten heeft dankzij Oblak.”

De beste spits die je gezien hebt? “Cristiano en Messi”

Welke speler bij Madrid heeft je het meest verrast? “Modric”

Welk doelman zou jij kiezen: Oblak, Keylor of Ter Stegen? “Oblak, omdat hij de jongste is.”

Kan je 100% garanderen dat je doorgaat bij Real Madrid? “Ja, nog vele jaren”