Bevroren back-upkluis die leven op aarde moet redden na catastrofe heeft last van … klimaatopwarming

Ook de Wereldzadenbank op Spitsbergen, beter bekend als de ‘Doomsday vault’, ontsnapt niet aan de klimaatopwarming. Uit een nieuwe studie blijkt dat de gemiddelde temperatuur in de regio met zo’n drie tot vijf graden is gestegen. De invloed daarvan is nu al heel erg merkbaar: een smeltende permafrost en meer regen en lawines. “En de komende decennia kan het nog erger worden”, waarschuwt de studie.

120 meter diep ingebed in een immer bevroren berg op het Noorse eiland, bevat de Wereldzadenbank zaadmonsters van bijna een miljoen verschillende plantenrassen. Een back-up voor de wereld, voor als er oorlog zou losbarsten, of hongersnood… En ja, ook voor als de opwarming van de aarde ertoe leidt dat bepaalde rassen uitsterven.

De ‘Doomsday vault’ zou onverwoestbaar moeten zijn, daarbij geholpen door het ijzige landschap dat als natuurlijk koelsysteem dient. Maar zelfs een ijskoud eiland als Spitsbergen, waar de gemiddelde temperatuur -8,7 graden Celsius bedraagt, ontsnapt niet aan de klimaatverandering. Bewijze daarvan de smeltende permafrost (constant bevroren grond), de steeds vaker voorkomende lawines in de regio en de regenval. Toen er twee jaar geleden voor het eerst water in de tunnel naar de zadenbank kon sijpelen, stond het internet vol onheilspellende reacties zoals “Als de Doomsday vault gedoemd is, wij ook”.

Zo’n vaart zal het allicht niet lopen, maar de situatie ter plaatse is wel extreem. Tussen 1971 en 2017 werd een opwarming van liefst drie tot vijf graden waargenomen in de regio, zo blijkt uit een nieuwe klimaatstudie van het Noorse centrum voor klimatologie. “De opwarming gaat er veel sneller dan op andere plaatsen”, aldus onderzoeker Inger Hanssen-Bauer.

En de voorspellingen voor de toekomst zien er nog minder rooskleurig uit. “Volgens sommige modellen zal de gemiddelde temperatuur nog eens tien graden stijgen tegen de periode 2071-2100. Een stijging die zal leiden tot drastische veranderingen in het landschap. Nog meer hevige regen, nog meer en zwaardere lawines en modderstromen, het sneeuwseizoen zal korter worden...”

Slecht nieuws, zeker als je weet dat er nu al huizen op Spitsbergen aan het kraken en scheuren zijn omdat de smeltende permafrost hun fundering aantast. In 2015 kwamen nog twee mensen om het leven bij een zware lawine.