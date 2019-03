Antwerp-coach Bölöni voor start van Play-off 1 over zijn zorgenkinderen, ambities en systeem: “Dat ze maar gewoon zwijgen en beter spelen”

Op zijn laatste persbabbel voor de start van Play-off 1 vrijdag op het veld van Standard schotelden we Laszlo Bölöni enkele thema’s voor. Bij het eerste moest hij (logischerwijze) zuchten.

Blessure Yatabaré: “Hij mist 4 à 5 matchen”

Hoogst vervelend: na rechtsback Buta, die de hele play-offs mist, viel nu ook middenvelder Yatabaré uit met een scheurtje in de kuit. Volgens Bölöni mist hij zeker de eerste vier of vijf matchen. “De dokter houdt rekening met drie weken revalidatie, ík denk minstens een maand. Hij blesseerde zich (maandag, red.) op training, maar voelde nog niks. Daags nadien had hij last en bleek dat het ernstig was. Dit komt ons slecht uit, ja. Zeker omdat hij een optie was om Buta op de rechtsback te vervangen.”

Nu is het aan Opare, die gisteren (net op tijd) terugkeerde uit Ghana. Al werd centrale verdediger Seck de voorbije week ook al op die positie uitgetest. “Het kan een optie zijn, net als de jonge Quirynen.”

Fitheid Mbokani: “Hij zal zijn niveau wel opkrikken”

Belangrijk is wel dat Antwerp morgen over Mbokani kan beschikken. De 33-jarige spits trainde deze week weer alles mee en hoopt opnieuw te schitteren op het veld van zijn ex-club. “Hoe het medisch met hem gesteld is, moet je aan de medische staf vragen, maar ik kreeg het sein dat ik hem kan gebruiken. Zijn eerste training was zwak, zijn tweede training was beter. Ik denk dat hij in de weinige tijd die ons nog rest zijn niveau nog wel zal opkrikken.”

De speelwijze: “We moeten het simpel houden”

Voetbalminnend België is benieuwd hoe Antwerp in zijn eerste Play-off 1 voor de dag zal komen. Enkele spelers voorspelden al dat er iets zal veranderen: een tikje offensiever, of met meer vertrouwen. “Dat ze maar gewoon zwijgen en beter spelen”, zegt Bölöni. “Ik denk vooral dat het ons deugd zal doen om het simpel te houden. Ik heb geen zin om mijn spelers plots moeilijkere taken te geven of te veel te vragen. Dat zou nefast kunnen zijn.”

De ambities: “De andere clubs zijn beter”

Bölöni zei al dat hij van de titel droomt. “Ik wil ook de Champions League winnen”, zegt hij nu. Om maar aan te geven dat we die droom met een korrel zout moeten nemen. Wat écht zijn ambitie is, zegt hij niet. Maar hij is wel realistisch.

“De andere vijf clubs zijn beter want zij hebben ook meer ervaring in dit soort matchen. En onze resultaten tegen hen waren toch ook niet geweldig. Op papier is Genk favoriet. Daarachter komen Club Brugge en Standard. En tja, Anderlecht blijft Anderlecht. Wij moeten al content zijn dat we in Play-off 1 staan. En we zijn hier vooral om te leren, voor de toekomst. Maar we willen die topclubs natuurlijk wel.”

Didier Lamkel Zé: “Hij was abnormaal agressief”

De Antwerp-coach kwam ook nog terug op de slag van Lamkel Zé. “Dat soort clashes zien we niet vaak, dat is zeker. Het was van een abnormale agressie. Van Damme heeft er gelukkig als een grote professional op gereageerd. Ik hoop dat Lamkel Zé van Van Dammes gedrag geleerd heeft. Of ik het voorval vergeten ben? Neen, dat kan niet. Het is zoals met een slecht resultaat: je vergeet het niet, maar je laat het wel achter je, en je gaat verder.”

Lamkel Zé, die gisteren door Bölöni nog even apart werd genomen op training, wordt op Standard alleszins aan de aftrap verwacht.

