“De lat moet hóger, niet lager”: politiek reageert scherp op uitspraken topman katholiek onderwijs

“Alle internationale onderzoeken tonen aan dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruit gaat. En wat zegt de topman van het katholiek onderwijs? De eindtermen zijn te ambitieus. Laten we de lat lager leggen. Sorry, maar dat is schuldig verzuim.” Onderwijsspecialisten Koen Daniëls (N-VA) en Caroline Gennez (SP.A) reageren scherp op het boek van Lieven Boeve, de topman van de katholieke onderwijskoepel. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is “verbaasd” over de kritiek op de eindtermen.

“Als dit het nieuwe evangelie is, dan ben ik serieus verbouwereerd. Maar goed: het zal een parabel zijn, die zijn vaak ook helemaal niet waar.” Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van N-VA, zegt dat hij “versteld staat” over de visie die Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, uiteenzet in zijn nieuwe boek Het Evangelie Volgens Lieven Boeve.

“Ik vind het heel straf dat de man, die al een hele tijd predikt voor kwaliteitsvol en ambitieus onderwijs, in zijn boek doodleuk schrijft dat de eindtermen te ambitieus zijn”, zegt hij. “Hij slaagt er dan nog in om een voorbeeld uit het Nederlands aan te halen ook: ach, leerlingen moeten toch het onderscheid tussen een wederkerend en wederkerig voornaamwoord niet kennen? De leerkrachten in de scholen van meneer Boeve stellen nochtans elke dag vast hoe leerlingen achterop raken omdat ze het Nederlands te weinig machtig zijn. Zijn oplossing is om een uur Nederlands per week te schrappen. Straf. Erg.”

Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt “verbaasd” te zijn over Boeves kritiek op de eindtermen. “Ze zijn samen met de onderwijsverstrekkers opgesteld en dus ook met Katholiek Onderwijs Vlaanderen”, zegt ze. “Het was trouwens de eerste keer dat ook leraren deel uitmaakten van de commissie die de eindtermen maakt. Van overal is er trouwens lof voor gekomen.”

LEES OOK.Topman katholiek onderwijs trekt aan de alarmbel: “Straks eindigt de helft van de leerlingen zonder diploma”

Over de lat

Caroline Gennez van SP.A zegt dat ze “ontgoocheld” is over de visie van Boeve. “Uit elk internationaal onderzoek blijkt dat de kwaliteit van ons onderwijs in dalende lijn is”, zegt ze. “Zowel voor de sterkst presterende leerlingen als voor de twintig procent die het absolute minimum niet haalt om goed op eigen benen te kunnen staan in de maatschappij.”

Koen Daniëls: “Verbouwereerd” Foto: BELGA

Dan is het antwoord niet dat het onderwijs de lat te hoog heeft gelegd, vindt Gennez. Volgens Boeve “is er niet één lat waar alle leerlingen over moeten, maar heeft elke leerling een eigen lat.” “We hebben geen nood aan een lat op maat van de jongeren”, zegt Gennez. “We hebben nood aan ambitieuze lat voor iedereen.”

Meer controle

Volgens Boeve is er een “tendens naar meer controle vanuit de overheid” op het onderwijs. “Mag het even?” zegt Gennez daarover. “Ze krijgen 12 miljard euro per jaar. Dat is geen cent te veel, maar het is evident dat we daar iets voor terugvragen en dat de koepels tonen dat dat geld goed besteed is.”

Minister Crevits ziet in het boek wel “duidelijke appreciatie voor het geleverde werk in veel onderwijsdossiers”. “Zijn nieuwe voorstellen zijn goed voor het debat. Maar ook dit evangelie zal meerdere lezingen nodig hebben en is moeilijk samen te vatten in enkele quotes. Ik ben het lang niet over alles met hem eens, maar heb de voorbije jaren wel goed kunnen samenwerken.”

In de clinch

Boeve sneert in het boek vaak (onrechtstreeks) naar N-VA, met wie de topman al vaak in de clinch heeft gelegen over allerhande onderwijskwesties. “Maar ik zie niet in waarom ik niet zou kunnen samenwerken met een N-VA-minister van Onderwijs”, zegt hij.

Maar, hoe denkt N-VA daarover? “Als, en ik benadruk als, de ministerpost van Onderwijs naar N-VA zou gaan, dan gaan wij uiteraard samenwerken met iedereen”, zegt ook Koen Daniëls. “Maar dan wel vooral met de gelovigen die in de kerk zelf zitten. Niet meteen met diegene die vanaf de kansel zijn evangelie staat te prediken.”