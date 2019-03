Ontvoerder en moordenaar van ouders daagt tienermeisje uit in de rechtbank: “Dag Jayme”

Jake Patterson, een 21-jarige man uit Wisconsin, heeft woensdag schuldig gepleit voor de ontvoering van de dertienjarige Jayme Closs en de moord op haar ouders. Bij het verlaten van de rechtbank kon hij het niet laten om het tienermeisje, dat na drie maanden gevangenschap wist te ontsnappen, nog toe te roepen: “Dag Jayme.”

LEES OOK. Na drie maanden weet Jayme te ontsnappen aan haar ontvoerder: “Help me, alstublieft. Ik weet niet waar ik ben”

Op 18 oktober van vorig jaar ging er een schokgolf door de VS. Een koppel was in hun woning in Wisconsin doodgeschoten en hun dertienjarige dochter Jayme Closs was vermist. De vader van het meisje was door de voordeur heen doodgeschoten met een jachtgeweer, de moeder was vermoord in bad. Het meisje werd gekneveld en meegenomen naar een huisje zo’n 100 kilometer verderop. Bijna drie maanden was er geen spoor van Jayme, maar na 88 dagen wist ze toch te ontsnappen uit de klauwen van haar ontvoerder, de 21-jarige eenzaat Jake Patterson.

Diezelfde Patterson pleitte woensdag - erg geëmotioneerd - schuldig voor dubbele moord en ontvoering. De hele, zij het korte zitting lang was hij in tranen en hij had het duidelijk moeilijk om het woord “schuldig” uit te spreken. Op de vraag of hij al die tijd besefte wat hij had gedaan, antwoordde hij kort “ja”.

Kort na zijn bekentenis draaide Patterson zich echter om, keek recht in de camera van een nieuwsploeg en zei hij “dag Jayme” (niet te horen, maar wel te liplezen in bovenstaande video) terwijl hij naar buiten begeleid werd.

Een uitspraak in de zaak wordt verwacht op 24 mei.