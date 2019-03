Delphine Boël komt zelf luisteren naar pleidooien over dwangsom DNA-ruzie met koning Albert II

Kleine verrassing donderdag in het Brusselse gerechtsgebouw toen Delphine Boël er kort voor de middag zelf kwam opdagen om het vervolg te horen in het eindeloze epos rond de vraag: zal koning Albert II ooit een DNA-staal afstaan om zijn vermeende vaderschap van Boël eens en voor altijd vast te leggen of te verwerpen?

De pleidooien van beide kampen draaien deze keer rond het al dan niet opleggen van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat Albert niet ingaat op de verplichting om zijn DNA af te staan.

De advocaten van Delphine Boël, Marc Uyttendaele op kop, willen het afstaan van het koninklijke DNA zo snel mogelijk bekomen, liefst nog bij leven van Albert II. De koning weigert daar vooralsnog op in te gaan. En zijn advocaten hebben een cassatieberoep ingediend om te bekomen dat daar geen haast achter gezet zou worden. Maar om een en ander juist te bespoedigen vroeg en verkreeg Boël het om Albert op te zadelen met een dwangsom van 5.000 euro per dag indien hij volhardt in de boosheid.

Krijgt zij die dwangsom nu toegekend of niet, daar draait het nu over. Maar of Delphine Boël ook donderdag een antwoord op haar eis krijgt, valt sterk te betwijfelen. De beslissing wordt pas over enkele weken verwacht.

