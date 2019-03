Sioen stelt nieuwe album voor in Zuid-Korea met optreden voor koning Filip en koningin Mathilde

Sioen (39) zal zijn nieuwe album eerst in Zuid-Korea uitbrengen - dat gebeurt volgende week - en pas in de herfst in ons land. Toch zijn er twee Belgen die al een exemplaar in het bezit hebben: koning Filip en koningin Mathilde. De Gentse singer-songwriter gaf hen zijn cd cadeau na een optreden in Seoel.

Frederik Sioen heeft opgetreden voor koning Filip en koningin Mathilde, die deze week op staatsbezoek zijn in Zuid-Korea. Hij zong, begeleid op piano en geruggesteund door een Koreaanse violiste, eerst een nieuwe song. En daarna natuurlijk Cruisin’, zijn bekendste nummer in België dat ook in Korea tot zijn eigen verbazing een megahit is geworden. Met het optreden werd het Belgian Life Festival in Seoel geopend, waar Belgische voedingsproducenten van onder meer chocolade, bier en varkensvlees zichzelf promoten.

Sioen is zelf een Belgisch exportproduct dat in Zuid-Korea wordt gesmaakt. In die mate dat hij geregeld voor lange tijd in het Aziatische land verblijft. “Elk jaar kom ik hier drie, vier maanden wonen, zoals vorig jaar in de lente. In de zomer ben ik teruggekomen voor een paar festivals. Mijn verhaal is zo mogelijk nog iets persoonlijker dankzij mijn vriendin. Zij is een geadopteerde Koreaanse, die opgegroeid is in Gent en met een Gents accent spreekt. We waren een jaar samen toen we ontdekt dat mijn nummer van alle landen ter wereld toevallig in haar geboorteland een hit was geworden.”

Daarvoor moeten we tien jaar terug in de tijd gaan. “Via Twitter ontdekten Ae Jin en ik dat Cruisin’ hier superpopulair was geworden. Ze hadden het gebruikt in een reclamespot met de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow. Ik wist wel dat dat dat zou gebeuren, maar niet dat Cruisin’ zou uitgroeien tot een grote hit. Het werd overal op de radio gespeeld.” Sindsdien is Korea de belangrijkste buitenlandse markt voor Sioen, na België. Kan hij in Seoel rustig over straat lopen? “Mijn nummer Cruisin’ is hier heel bekend. Mijn gezicht iets minder. Daar proberen we verandering in te brengen.”

Dat zal gebeuren met de release van zijn nieuwe album: Message of Cheer and Comfort. Dat komt volgende week donderdag eerst in Korea uit en pas later, in de herfst, in België. De eerste lading werd woensdag geleverd, zodat Sioen ons vorstenpaar in primeur een exemplaar kon overhandigen. “Ik denk wel dat de koning en de koningin mij en mijn muziek kennen. Ik heb nog op het paleis opgetreden voor koning Albert en toenmalig prins Filip. Ze waren er blij om. Ik heb trouwens gehoord dat koning Filip een beetje piano heeft gespeeld.”

Sioen is Koreaans aan het leren in een lokale universiteit: vorig jaar tien weken aan een stuk, vijf dagen van vier lesuren, en nu opnieuw. Voor zijn optreden sloeg hij een les over. Daarmee staat hij naar eigen zeggen “een stapje dichter bij Koreaan-zijn”. Het was trouwens een echte familiezaak, daar in Seoel. Ae Jin Huys mocht koken voor de bezoekers van de beurs. Zij is net een Koreaanse cateringzaak in Gent: Mokja, wat zoveel betekent als “laat ons eten”.

