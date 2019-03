Coca-Cola lanceert eigen energiedrank

Coco-Cola Energy heet het nieuwe drankje dat de frisdrankgigant vanaf april in ons land invoert. En er komt ook een calorievrije versie van zonder suiker. Mét de smaak van Coca-Cola zelf, klinkt het bij het bedrijf.

De nieuwe energiedrank, die mikt op een publiek van jongvolwassenen, bevat ongeveer drie keer meer cafeïne dan de frisdrank. “Ook vergelijkbaar met een dubbele espresso”, zegt een woordvoerster van Coca-Cola.

De reden dat Coca-Cola hier nu mee komt? Omdat onderzoek heeft uitgewezen dat daar nog vraag naar is. “En dat de markt nog groeiende is, dus er is zeker potentieel voor een alternatief.” Ondanks er vandaag al een breed gamma van Red Bull, Nalu of Monster bestaat. Van die laatste is Coca-Cola trouwens zelfs de grootste aandeelhouder. Enkele maanden geleden stapte Monster Beverage Corp daarom nog naar het arbitragehof. Het beweert dat de voorwaarden uit hun overnameovereenkomst geschonden zijn. Die zaak is nog steeds lopende, klinkt het bij Coca-Cola, “maar de plannen voor de lancering zijn met Monster en het hof op voorhand wel gedeeld”.