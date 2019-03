Vrijdagavond beginnen de play-offs aan hun tiende editie. Maar wat weet u van onze vermaarde nacompetitie? Speel zelf Play-off 1 en probeer de topscore van deelnemer Standard de Liège uit 2011 te verbeteren!

Nadat u veel te kort heeft kunnen beschikken over uw voltallige kern, gaan we eraan beginnen! Gelukkig heeft de kalendermaker u bedacht met een opwarmertje op speeldag 1. Welke twee ploegen hebben Play-off 1 nog nooit gemist?

Speeldag 2. In 2014 telde Anderlecht op dit moment al een stevige achterstand op leider Standard, maar uiteindelijk zouden ze in Brussel toch nog met de titel gaan lopen. Om hoeveel punten ging het?

Speeldag 3 valt in het midden van de week. Uw spelers hebben weinig tijd gehad om te recupereren. Gelukkig kunt u teren op de ervaring van uw oudersdomsdeken, goed voor het meeste aantal matchen ooit in Play-off 1. Over wie hebben we het?

Speeldag 4. Welk team begint als laatste aan Play-off 1?

Play-off 1 is bijna halfweg en dé topper staat op het programma. Tegen de ploeg die tot nu toe het meeste punten pakte in Play-off 1. Over wie hebben we het?

Na een sterke prestatie in de topper tegen Anderlecht kent uw team een terugval. De verrassende topschutter aller tijden van Play-off 1 doet uw team veel pijn. Over wie hebben we het?

Speeldag 6. Thuis, twee keer uit, twee keer thuis, twee keer uit, twee keer thuis, uit. Welk team kreeg dit seizoen deze opvallende kalender gepresenteerd in Play-off 1?

Speeldag 8. Welke uitslag kwam er al het meeste uit de bus in de play-offs?

De beslissing is dichtbij, en kampioen word je tegen de kleintjes. Ook in Play-off 1. Maar welke kleine ploeg kon Play-off 1 nog nooit halen?

Kampioenen! Al hoef je daarvoor niet per se uit te blinken in Play-off 1. Hoeveel van zijn 10 wedstrijden kon regerend kampioen Club Brugge vorig seizoen niét winnen in de nacompetitie?