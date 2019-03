Twee maanden nadat Julen (2) stierf in diepe put reageren zijn ouders voor het eerst: “Toen het huilen stopte, wist ik het...”

“We proberen weer zwanger te worden. We hebben Julen een klein broertje beloofd, en dat zullen we hem geven.” José Roselló en Victoria García, de ouders van peuter Julen (2), hebben twee maanden na diens dood getuigd op de Spaanse televisie.

Hun zoontje viel op 13 januari in Totalán, in de provincie Málaga, in een smalle put van ruim honderd meter diep. Na een reddingsoperatie, die bijna twee weken duurde, werd de peuter levenloos teruggevonden. Vader José was al die tijd blijven hopen. Victoria niet, zegt ze in het interview op de zender Antena 3. “Op het moment dat ik hem niet meer hoorde huilen, ben ik alle hoop verloren. Ik voelde dat mijn kind weg was.”

“Het gelukkigste kind ter wereld”

Het koppel vertelt ook over dat andere drama in hun leven: de dood van hun oudste zoontje Oliver, na hartfalen, toen Julen nog maar net geboren was. Over hoe ze nu “proberen door te gaan”. “We zijn kapot”, zegt José. “We proberen te overleven. We zullen nooit meer gelukkig zijn, maar we zullen ervoor zorgen dat liefde en affectie nooit zullen mankeren in ons leven.”

Ze houden zich vast aan de gedachte dat Julen “het gelukkigste kind ter wereld” was, en aan de steun die ze krijgen van vrienden en familie.

Hoewel: het drama zet de relaties in de familie ook onder spanning. De eigenaar van de grond waar de schacht zich bevindt, is de man van de nicht van José. Hij is de enige beklaagde in de zaak, en zijn verdediging voert aan dat niet hij, maar de reddingswerkers verantwoordelijk zijn voor het overlijden van de peuter. En dat maakt de ouders boos, want ze waarderen de enorme inspanningen die geleverd zijn in de reddingsoperatie. Tegelijk voelden ze zich ook misleid, zeggen ze. “Ze hadden ons verzekerd dat het 24 uur zou duren. Maximaal 48 uur. Het werden 13 dagen.”

