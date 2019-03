Antwerpse diamantgigant failliet verklaard: honderden miljoenen euro’s schulden

Antwerpen - Donderdagochtend is het doek gevallen over diamantgigant Eurostar Diamond Trading (EDT), dat gebukt ging onder een zware schuldenlast. Dat wordt vernomen van de Antwerpse ondernemingsrechtbank. Voor een twintigtal personeelsleden volgt wellicht het ontslag.

Diamanthandelaar EDT, een bedrijf uit de Antwerpse Hoveniersstraat maar met hoofdzetel in Luxemburg, zat al geruime tijd in slechte papieren. Het bedrijf kreeg al voorlopige bewindvoerders, die zelf het faillissement mee bepleitten. De voormalige bedrijfsleiding had gevraagd de zaak voort te kunnen zetten.

Naar verluidt de grootste diamantspeler in het land zou een schuldenberg van zo’n half miljard euro hebben vergaard. De meest recente beschikbare jaarcijfers voor 2016 hadden het nog over omgerekend zo’n 345 miljoen euro aan schulden. Dat was volgens het bedrijf te wijten aan een dalende vraag naar diamant, maar ook het stopzetten van financiering voor de sector door de banken. De bedrijfsrevisor wou zich evenwel niet uitspreken over de correctheid van de jaarrekening.

Twintig werknemers

Het bedrijf kende nog zo’n twintig personen op de loonlijst. Vermoedelijk zal voor hen snel het ontslag volgen.