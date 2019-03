Kennedylaan tijdlang afgesloten door gaslek

De R4 was in beide richtingen afgesloten door een gaslek ter hoogte van Volvo Cars. Foto: kvw

Gent / Oostakker - Door een gaslek in een middendrukleiding was de John F. Kennedylaan een tijdlang in twee richtingen afgesloten ter hoogte van Volvo Cars. Er werd een perimeter van 100 meter ingesteld. Rond 15.20 uur werd de omgeving opnieuw vrijgegeven.

Het gaslek ontstond rond 14 uur nadat een middendrukleiding werd geraakt bij graafwerken in de buurt van Volvo Cars Gent, in de omgeving van Kennedylaan 25. Omdat het om een middendrukleiding ging – met een diameter van ongeveer 20 centimeter – stelde de brandweer een perimeter van 100 meter in.

Foto: kvw

De Kennedylaan werd in beide richtingen afgesloten tussen de Dwight Eisenhowerlaan en de Skaldenstraat. Bestuurders moester ter plaatse rechtsomkeer maken en onder begeleiding van de politie een stukje spookrijden om de R4 te verlaten.

Niet enkel het autoverkeer, maar ook het treinverkeer ondervond een tijdlang hinder door het gaslek.

Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse en kon het gaslek tegen 15.20 uur dichten. In tegenstelling tot wat eerst werd gecommuniceerd, werd er niemand geëvacueerd. De parking van Volvo Cars was wel een tijdje verboden terrein, omdat het gaslek zich niet ver van de parking bevond. Geen enkele auto mocht nog of en af het terrein tot alles weer veilig was. De perimeter werd rond 15.20 uur opgeheven, waarna het verkeer kon hervatten.