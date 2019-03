Michel Preud’homme over Ajax-transfer Marin: “Ik denk niet dat het nog kan mislopen”

Michel Preud’homme denkt dat Razvan Marin (22) met zijn overgang naar Ajax de goede keuze heeft gemaakt. “Hij past goed in hun spel”, zegt de Standard-trainer. “Als je het niveau van Ajax bekijkt, is het een grote beloning voor hem. Hij verdient het.”

Dat de nakende transfer vlak voor het begin van de play-offs uitlekte, is volgens Preud’homme niet noodzakelijk slecht gezien de duidelijkheid die er nu is. “Al zijn de spelers de geruchten gewend. De transferperiode in de zomer duurt twee maanden, in de winter heb je er nog een van een maand. En dan is de mercato in landen als Rusland, China en Saudi-Arabië nog langer open. Je moet ermee leven.”

“Razvan heeft mij niet om raad gevraagd, maar ik weet al langer dat Ajax interesse heeft. Mijn ex-assistent (Alfred Schreuder bij FC Twente, nvdr.) werkt daar. Ze waren al onder de indruk. Of de transfer nog kan mislopen? Zo lang het niet officieel is, weet je nooit. Maar ik denk het niet.”