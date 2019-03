Opschudding tijdens hoorzitting: gevangene deelt plots slag uit op hoofd van advocate

Een hoorzitting in Broward County Jail werd woensdag even verstoord door een zeer vreemd incident. Toen advocate Julie Chase een gevangene bijstond, besloot een andere gedetineerde haar plots langs achteren aan te vallen. Dader William Green deelde een stevige slag uit op haar hoofd, waarna hij meteen werd overmeesterd.

Chase had op geen enkel moment de aanval in de gaten. Ze werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis, maar stelde het goed. Waarom Green de advocate aanviel, is niet duidelijk. Een dag eerder werd hij gearresteerd in Lauderdale Lakes voor geweldpleging.

