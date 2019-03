Na Bekaert sluit ook Unilever fabriek, 126 banen bedreigd in Brussel: “ We willen flexibeler zijn”

Bij voedingsproducent Unilever verdwijnen 126 banen, dat heeft Unilever Belgium zopas bevestigd aan Het Nieuwsblad. Unilever maakt bij ons onder ander het theemerk Lipton. De fabriek in Brussel wordt gesloten en verhuist naar Katowice in Polen. Daarbij zouden 126 banen verloren gaan. Al wil Unilever dat bedrag nog niet exact bepalen “eerst loopt nog de informatieronde”.

Unilever zegt dat het de fabriek in België sluit omdat het zijn volledige thee-productie wil centraliseren in Polen. Het bedrijf hoopt zo meer flexibel te zijn om in te spelen op de vragen van de consument.”

Thee in zakjes

“Unilever heeft drie theefabrieken in Europa “ zegt woordvoerder Freek Bracke “één in Engeland, één in Polen en één in België. In Polen en Engeland worden de theemengelingen gemaakt en dan naar België doorgestuurd. Wij stoppen die dan in zakjes en verdelen die dan weer. Dat stopt dus. Wanneer, dat is nog niet bekend. De fabriek in Brussel opende in 1985.”

Met de sluiting van de fabriek in Vorst verliest Unilever zijn enige Belgische productielocatie.

De aankondiging komt er nadat ook staalbedrijf Bekaert liet weten dat er 281 jobs bedreigd zijn in België. De fabriek in Moen gaat dicht en een deel van activiteiten naar ‘lageloonlanden’ Slovakije en Tsjechië.

