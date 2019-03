Carnavalisten bouwen feestje in rusthuis en scholen

Poperinge - Carnaval is afgelopen donderdag al begonnen in Poperinge. En dat hebben vooral de jongsten en oudsten gemerkt. “Naast de scholen hielden we voor het eerst ook een carnavalsfeest bij de bewoners van woonzorgcentrum Huize Proventier. De senioren zijn soms moeilijk te been, maar hebben vroeger vaak carnaval gevierd”, zegt Lieven Ryckbosch, de voorzitter van vzw Keikoppencarnaval.

“Ze waren blij verrast door het feest. Het is de bedoeling dat we volgend jaar een ander rusthuis bezoeken in Poperinge en binnen 2 jaar een groot carnavalfeest houden voor de bewoners van alle rusthuizen, eventueel met een artiest die we dan boeken.” De bewoners van Huize Proventier verkleedden zich, zongen mee, deden de polonaise met de carnavalisten en kregen koffie en koeken getrakteerd. “Ook kinderen vormen een belangrijke doelgroepen, want zij vormen de toekomst van het festival. We werden overal super ontvangen.”