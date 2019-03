Dronken bestuurder valt postbode aan “in naam van de verkeersveiligheid”

Merelbeke - Een dertiger uit Merelbeke moest zich donderdag verantwoorden voor zware agressie ten aanzien van een postbode. De man vond de rijstijl van de postbode niet kunnen, waarop hij dronken de achtervolging inzette en de postbode klemreed en aanviel.

“Wie peisde gij wel dat gij zijt jong? Een zelfverklaarde flik die het heft in eigen handen neemt?” Rechter Peter Coppens kon woensdag allesbehalve lachen met de feiten die de man die voor zijn neus stond had gepleegd. De dertiger uit Merelbeke ging vorig jaar compleet over de rooie tegen een postbode die naar zijn mening niet veilig genoeg reed.

Twee promille

“Meneer ging in naam van de verkeersveiligheid, zo verklaard hij zelf aan de politie, die postbode eens een les leren”, aldus het openbaar ministerie. “Met bijna twee promille alcohol in zijn bloed stapt hij in zijn wagen, om die koerier van Bpost wat verderop klem te rijden en aan te vallen. Een man die zelf al drie keer werd veroordeeld voor verkeersinbreuken kruipt dronken achter het stuur om een ander de les te spellen over verkeersveiligheid, ongelooflijk.”

De man viel de postbode niet één keer aan, maar twee tot drie keer. “Het slachtoffer kon eerst ontkomen, maar meneer gaf niet om en reed hem nog eens klem”, sprak de procureur. Ze vroeg een werkstraf of zes maanden vervangende gevangenisstraf.

Het slachtoffer liep meerder krabletsels en een snijwonde aan de mond op en was twee dagen arbeidsongeschikt door de aanval. Hij vroeg een schadevergoeding van 500 euro. Rechter Coppens liet verstaan dat er op de feiten straffen tot vijf jaar cel staan, en velt vonnis op 25 april.(cma)