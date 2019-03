Personeel van Bekaert België legt massaal het werk neer: “Het slechte nieuws? Dat moesten we via de radio vernemen”

Zwevegem / Moen / Deerlijk -

Na de aankondiging van 281 ontslagen hebben zo goed als alle werknemers van staaldraadproducent Bekaert het werk neergelegd. Ook in de vestigingen die niet getroffen zijn, wordt er amper nog gewerkt. Uit solidariteit met de collega’s, maar ook omdat iedereen vreest dat het einde van het Bekaert-tijdperk nu echt nabij is. “Want de aandeelhouders willen alleen maar winst maken en wij zijn blijkbaar veel te duur”, zegt Stijn Vandemeulebroucke (35), werknemer van de vestiging in Moen.