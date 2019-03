Pijnlijke blunder: instelling kreeg geen informatie over hoe gevaarlijk de moordenaar van Anne Faber (28) eigenlijk was

Anne Faber, de 25-jarige Nederlandse die twee jaar geleden werd vermoord tijdens een fietstochtje, zou wellicht nog geleefd hebben als de overheid en de instellingen waar haar moordenaar zat hun werk hadden gedaan. De bevoegde minister noemt het onderzoeksrapport waarin zwart op wit staat dat er geblunderd is “pijnlijk” maar weigert voorlopig zijn verantwoordelijkheid te nemen. De ouders van het meisje zijn woedend.

Twee jaar geleden kwam de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht niet thuis van een fietstochtje. Dagen later werd haar lichaam gevonden in een bos in Zeewolde. Speurders kwamen al snel uit bij Michael P., een zedendeliquent die geïnterneerd was. Nadat hij het meisje had verkracht, bracht hij haar om, bekende hij en werd daar intussen voor veroordeeld tot 28 jaar cel.

Maar nu blijkt dat de moord wellicht had kunnen vermeden worden. P. was een roofdier en had eerder al twee tieners had verkracht. Voor die feiten werd hij geïnterneerd en opgesloten in het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Vught en nadien werd hij overgeplaatst naar de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) in Den Dolder.

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd halen nu, in hun onderzoeksrapport naar aanleiding van de moord op Faber, vernietigend uit naar verschillende overheidsinstanties. Voornamelijk over de manier waarop de man werd opgevolgd en over de informatie-uitwisseling tussen verschillende diensten.

Modelpatiënt

Uit dat blunderboek blijkt dat er tussen het psychiatrisch centrum waar hij eerst zat en de kliniek waar hij verbleef op het moment van de moord, nauwelijks informatie werd uitgewisseld. “Een weekje voor zijn transfer werd er een telefoontje gepleegd om informatie in te zamelen.

“Het is een jongen waar je echt geen problemen mee krijgt. Hij doet het prima en is psychiatrisch stabiel.” klonk het. Maar P., zo blijkt uit het rapport, was helemaal geen modelpatiënt. Hij gebruikte drugs, weigerde deel te nemen aan groepsgesprekken die deel uitmaakten van zijn therapie en kwam een aantal keren in de isoleercel terecht.

Een luchtfoto van de zoekactie naar Faber. Foto: BELGAIMAGE

Maar dat wist de directie van de forensische kliniek in Den Dolder dus niet. En dus gaf men hem de vrijheid die hij niet verdiende.

“Onbegrijpelijk en wraakroepend”, zegt de familie Faber. Michael P. was een gevaar voor de maatschappij. En toch kon hij vaak de instelling verlaten. Alleen. Het is tijdens een van die vrije momenten dat hij Anne Faber zag fietsen.

Minister Dekker van Rechtsbescherming noemde de resultaten van het onderzoek al “erg pijnlijk”. “In het geval van Michael P. is de overheid tekort geschoten in de bescherming die de samenleving van haar mag verwachten.” Intussen is al om zijn ontslag gevraagd, maar zelf vindt hij dat niet nodig. Wel dat er lessen moeten en zullen getrokken worden uit deze pijnlijke affaire. De minister ging ondertussen wel al persoonlijk zijn excuses aanbieden bij de familie van Anne Faber.