21-jarig slachtoffer van veroordeelde pedofiel staat nu zelf terecht voor bezit van kinderporno

Eeklo / Lokeren - Een 21-jarige jongeman uit Eeklo moest zich gisteren in de rechtbank verantwoorden voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het parket kon zich vinden in een opschorting, omdat de jongeman zelf ten prooi was gevallen van een notoir pedofiel en een verschrikkelijke jeugd had.

“Wij zijn wel wat gewend als rechters, maar dit is echt wel vuiligheid hoor meneer. Waarom houdt u zich op die leeftijd al met zo’n vuiligheid bezig?”, vroeg rechter Coppens meteen bij aanvang van de zaak. De 21-jarige beklaagde voor hem stond terecht voor bezit en verspreiden van heel wat kinderporno.

Veroordeelde pedofiel

De jongeman, die een verschrikkelijke jeugd doormaakte, viel enkele jaren geleden zelf ten prooi aan een notoir pedofiel uit Lokeren, die vorig jaar nog 30 maanden cel kreeg. “Hij gaf mij de aandacht die ik thuis nooit heb gekregen, betaalde mijn school, betaalde mijn kleren ... alles eigenlijk”, aldus de jonge beklaagde.

Chatbox

De twee kwamen in contact via een chatbox van TMF. Op vraag van de veroordeelde pedofiel ging de jongeman ook zelf op zoek naar kinderporno en stuurde hij de beelden door. “Dat heeft u wel bewust en gericht gedaan, en dat is strafbaar”, aldus de rechter.

Het parket vroeg veertien maanden cel met probatievoorwaarden, omdat de jongeman zelf al een psychologische begeleiding opstartte. De advocate van de twintiger vroeg opschorting onder probatievoorwaarden, en de procureur kon zich daarin vinden.

“Hij heeft een verschrikkelijk verleden achter de rug, als wij ook nog zijn toekomst gaan hypothekeren is zijn leven voorbij. Hij beseft zijn schuld en werkt eraan, dat is het belangrijkste”, sprak de procureur. Op 25 april valt het vonnis.