De piraten waren erg, de stormen nog erger: gezonken wrakken van legendarische Zilvervloot in kaart gebracht op grootste schattenkaart ooit

De machtige Zilvervloot was eeuwen geleden een gewilde prooi voor piraten. Vandaag is ze dat nog altijd, voor schattenjagers. Ironisch genoeg is dat de reden waarom de Spanjaarden al die wrakken in kaart hebben gebracht. Jaren hebben ze eraan gewerkt, aan die grootste schattenkaart ooit. 681 Spaanse wrakken staan erop, daterend van 1492 tot 1898. En dat is nog maar een fractie van wat ooit Spanjes machtige vloot was. Slechts een handvol van de exacte ­locaties is vrijgegeven. Want zo veel eeuwen later liggen er nog altijd piraten op de loer.