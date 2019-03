Vierde slachtoffer overleden na aanslag op tram in Utrecht

De aanslag op een tram in het Nederlandse Utrecht heeft een vierde slachtoffer geëist. Een 74-jarige man die gewond raakte is nu overleden in het ziekenhuis.

Bij de aanslag vorige week werden drie mensen doodgeschoten. Vijf anderen liepen schotwonden op. Een 74-jarige man uit De Meern in Utrecht-West is nu in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Gökman Tanis heeft de feiten intussen bekend en zegt dat hij alleen handelde. Hij wordt nu beschuldigd van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch motief. Hij bekent alle feiten die hem ten laste worden gelegd.

De zoon van het vierde slachtoffer heeft inmiddels gereageerd. “Met lood in mijn schoenen moet ik helaas mededelen dat mijn vader vanmiddag om 14:30 is overleden. Zoals zovelen weten stond mijn vader altijd positief in het leven en was hij een Bourgondiër.”

De familie laat weten dat de uitvaart in besloten kring plaatsvindt. “Er komt een condoleance waar iedereen nog even afscheid kan nemen van deze fantastische man”, klinkt het.