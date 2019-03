19-jarige opgepakt op verdenking van moord in Baudelostraat

Gent - De politie heeft een 19-jarige Afghaan opgepakt die wordt verdacht van de moord in de Baudelostraat van afgelopen weekend. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. De tiener heeft geen “gekende woon- of verblijfplaats in ons land” en zit intussen in de cel.

De omgeving van de Baudelostraat stond zaterdag 23 maart in rep en roer. Een 36-jarige Afghaan was er met messteken om het leven gebracht in zijn eigen appartement, bloedsporen van de mogelijke dader liepen honderden meters verderop dood op het voetpad.

LEES OOK: Man omgebracht met verschillende messteken in centrum van Gent, verdachte op de vlucht

Vier dagen na het verdachte overlijden werd een 19-jarige Afghaan opgepakt die illegaal in ons land verblijft. Hij werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van moord. Hij zit voorlopig in de cel in afwachting van zijn proces.

LEES OOK: Parket onderzoekt verdacht overlijden in centrum van Gent, straat afgesloten