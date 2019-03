Zeker 19 doden bij zware brand in flatgebouw in Dhaka: “Mensen sprongen naar beneden om aan de vlammen te ontsnappen”

Mensen die in paniek met koorden of langs de regenpijp naar beneden proberen te vluchten. Anderen die gewoon naar beneden springen. Recht de dood in. Aangrijpende taferelen donderdagochtend onze tijd in Dhaka (Bangladesh). Een torengebouw van zeker twintig verdiepingen hoog vatte er om een nog onbekende oorzaak vuur.

De vlammen verspreidden zich in geen tijd door het complex. Veel mensen zaten ingesloten omdat de liften niet meer werkten en er geen nooduitgangen waren of dat ze niet toegankelijk waren.

“Ik zag mensen naar beneden springen om aan het vuur te ontsnappen. En man probeerde langs de regenpijp beneden te geraken, maar viel toch naar beneden”, getuigt een student.

Donderdagavond stond het dodental op 19, maar verschillende mensen waren nog vermist zodat gevreesd wordt voor nog meer slachtoffers. Er vielen zeker zeventig gewonden.

Het was al de tweede zware brand in een maand tijd in de dichtbevolkte wijk van Dhaka. In februari kwamen meer dan zeventig mensen om.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft al aangekondigd dat er een streng onderzoek komt en dat de veiligheidsmaatregelen voor flat- en kantoorgebouwen opnieuw zullen bekeken worden om dit soort van drama’s in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden.