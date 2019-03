“Efficiënter, goedkoper en beter voor het milieu”: zes verschillende zakken, allemaal in één vuilniswagen

Lommel - Al je afval in zes verschillende zakken stoppen en nog één vuilniswagen die dat om de twee weken allemaal komt ophalen. Een proefproject in Lommel met een “eengemaakte vuilkar” wordt uitgebreid naar heel Limburg. En daarna naar heel Vlaanderen? “Overal zo werken is niet haalbaar, maar het systeem heeft wel potentieel”, zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

In Lommel zijn negen op de tien inwoners er tevreden over: daar komt de vuilniswagen nog maar één keer om de twee weken. Maar hij pakt dan wel zes zakken mee: huisvuil, pmd, groenafval, zachte kunststoffen, textiel en keukenafval.

“Efficiënter, goedkoper en beter voor het milieu”, zegt Luc Wouters, de voorzitter van de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net. De bedoeling is nu om het project, dat de naam Optimo draagt, uit te rollen naar heel Limburg.

Manueel sorteren

Doordat alles in één keer wordt opgehaald, spaart de intercommunale heel wat ritten met de vuilniswagen uit. De verschillend gekleurde zakken worden na de ophaling manueel, kleur bij kleur, gesorteerd.

“De vuilniszakken die er gebruikt worden, zijn steviger dan degene die je elders ziet”, zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Dat is natuurlijk ook nodig, want als ze gaan scheuren en alles vermengd geraakt, zit je met een probleem. De zakken worden uiteraard ook niet samengeperst in die eengemaakte vuilniswagen, zoals je bij een klassieke vuilkar hebt.”

In heel Vlaanderen?

Debast noemt het een “interessante praktijk”. “Maar je kan het nooit in heel Vlaanderen doen”, zegt ze. “Limburg is redelijk homogeen qua grootte van de gemeenten, woningen en ruimtelijke ordening. Daar gaat dat nog. Maar een grote stad is iets helemaal anders dan een kleine gemeente in de rand.”

“Iemand die in een klein appartementje in Antwerpen-centrum woont, kan bijvoorbeeld geen twee weken zijn vuilniszak bijhouden”, zegt ook Jan Verheyen van Openbare Afvalstoffenmaatschappij Ovam. “En uit het proefproject blijkt ook dat je toch nog met vijf á zes procent afval zit dat vermengd geraakt door gescheurde zakken en dergelijke: dat moet toch nog beter."

Aangezien de sortering van de zakken manueel gebeurt, is dat ook behoorlijk arbeidsintensief. “Maar in Oslo gebeurt dat bijvoorbeeld al machinaal”, zegt Debast.