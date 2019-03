Drama in Frankrijk: meisje (9) geëlektrocuteerd onder douche, ook stiefvader krijgt dodelijke schok

Drama in Arvert, nabij Royan in de Franse regio Charente-Maritime. Een negenjarig meisje is er woensdagavond geëlektrocuteerd tijdens het douchen. Ook haar stiefvader, die op haar hulpgeroep was afgekomen en haar probeerde te redden, kreeg een dodelijke schok.

Wat er precies gebeurd is, is ook voor de speurders nog een groot raadsel. Zeker is wel dat de feiten zich hebben afgespeeld in een woning die in een zo slechte staat verkeerde dat ze eigenlijk onbewoonbaar moest worden verklaard.

Toch woonde er sinds kort een nieuw samengesteld gezin met vier kinderen.

Ernstig verbrand

De negenjarige dochter was woensdagavond aan het douchen toen haar moeder en stiefvader, die beneden waren, plots werden opgeschrikt door het gehuil van het meisje.

Even later vonden ze haar zwaar verbrand in bad, de douchesproeier nog in de hand. De mama probeerde haar te helpen, maar raakte zelf verbrand aan haar handen. Haar stiefvader trachtte haar daarop uit het water te trekken, maar kreeg zelf een dodelijke elektrische schok.

Oorzaak?

In de woning waren werken aan de gang, ook in de badkamer. Mogelijk moet daar een oorzaak worden gezocht. De doucheknop was alleszins zwaar verbrand. Maar hoe het mogelijk is dat er stroom op zat, is nog onduidelijk. Voorlopig weigert het Franse gerecht elk commentaar.

Op de school van de kinderen werd donderdagochtend psychologische opvang voorzien. Wellicht vindt er vrijdag een autopsie plaats op de lichamen van het meisje en haar stiefvader.