Opnieuw chaos verwacht op Zaventem door nieuwe acties luchtverkeersleiders

Brussels Airport verwacht opnieuw zware hinder door nieuwe acties van de luchtverkeersleiders en plaatst veldbedden in de vertrekhal. Er zijn voor donderdagavond al dertig vluchten geschrapt en bij diegene die wel doorgaan, is al één op de twee met vijfenveertig minuten vertraagd.

“Vanmiddag kregen we van Skeyes bericht dat er opnieuw een beperkte capaciteit is voor het aantal vluchten dat moet vertrekken of landen”, zegt Anke Fransen, woordvoerster bij Brussels Airport. “Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben daarop hun vluchten geschrapt. We kampen sowieso ook met vertragingen. Door de annulaties verwachten we dat er passagiers kunnen stranden. Daarom plaatsten we veldbedjes in het tweede deel van de vertrekhal. We hopen natuurlijk dat niemand ze nodig heeft, maar we moeten onze voorzorgen nemen.”

Hoe het vrijdag op de luchthaven zal verlopen, is nog niet duidelijk. “Wij hebben vernomen dat er door de aanstelling van sociale bemiddelaars niet meer gestaakt zou worden”, zegt Fransen. “Maar het zal zoals elke dag toch afwachten worden. Reizigers contacteren sowieso best vooraf hun luchtvaartmaatschappij.” Het is intussen de negende dag op rij dat de luchtverkeersleiders actie voeren tegen de hoge werkdruk en het personeelstekort. “Sinds 11 februari - de nationale staking - gaat het al om actiedag vijftien”, aldus Fransen. “In die tijd zijn er 200 passagiersvluchten en een tiental cargovluchten geannuleerd en zijn er duizenden vluchten vertraagd. Gemiddeld met dertig minuten, maar er waren ook uitschieters van twee uur.”

