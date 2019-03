Duitse Dokter Dood maakte Vlaams slachtoffer: “Wij gingen uit wanhoop naar die man, maar het kostte Leentje het leven”

In Duitsland begint vrijdag het proces tegen “natuurgenezer” Klaus Ross. Tijdens een “experimentele kankerbehandeling” in zijn praktijk in het Duitse Krëfeld lieten in 2016 twee Nederlandse patiënten én de Vlaamse Leentje Callens het leven. “Eindelijk komt er een proces. Ik hoop dat hij zijn schuld toegeeft”, zegt haar echtgenote Françoise Goedhuys uit Beveren.