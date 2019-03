AA Gent presenteert Jan Van Den Bergh: “Hier moet ik me terug volop bewijzen”

Vanmiddag ondertekende Jan Van Den Bergh bij AA Gent een contract voor één jaar met een optie voor een extra jaar. De 24-jarige centrale verdediger verlaat na drie succesvolle jaren het Kiel maar beseft dat hij in Gent opnieuw vol aan de bak moet: “Hier moet ik mezelf terug volop bewijzen. Niks nieuws voor mij. Toen ik na twee jaar Heist de overstap maakte naar het Kiel, moest ik mezelf ook bewijzen. Ik leek toen vooral in de balans te liggen met een ervaren rot in het vak zoals Arjan Swinkels maar uiteindelijk vormden we een uitstekend duo en toen hij naar KV Mechelen vertrok, werd ik de leider van onze defensie.”

Uiteindelijk blijkt dat Van Den Bergh eind 2018 al zijn groot toelatingsexamen heeft afgewerkt in Gent: “Voor mij was Jan een heuse openbaring toen we in de beker het opnamen tegen Beerschot-Wilrijk”, verklapte Michel Louwagie deze middag. “In een bepaalde fase stond Jan tegenover Roman Yaremchuk en deed hij dat heel goed, hoewel Roman toch een snelle spits is.”

Ook Peter Verbeke, sportmanager van AA Gent, gelooft alvast in de slaagkansen van Jan Van Den Bergh in de Ghelamco Arena: “Jan is een linksvoetige centraal, een profiel dat je niet zo makkelijk vindt. Jan heeft een heel goede pass in de voeten, zeer belangrijk in onze visie. Daarnaast dekt hij altijd heel agressief door. Je kunt wel stellen dat Jan een laatbloeier is. Hij is 24 en zet nu pas de stap naar het hoogste niveau. We hebben hem intensief geanalyseerd en volgens ons kan hij bij ons nog een flinke stap vooruit zetten en veel mensen verrassen.”