‘Madame Non’ zegt neen tegen de Kamer: Joëlle Milquet (58) kiest voor job in Europa

Voormalig minister van Onderwijs en Cultuur Joëlle Milquet (CDH) zal dan toch de Brusselse Kamerlijst niet trekken. Ze kiest voor een job bij de Europese Commissie.

Eind februari kondigde CDH-voorzitter Maxime Prévot nog aan dat Milquet - door haar vaak harde houding ook bekend als ‘Madame Non’ - bij de komende verkiezingen de Kamerlijst zou trekken in Brussel. Nu laat ze volgens Le Soir zelf weten dat ze “na diep nadenken en het akkoord van de voorzitter” besliste om voor een mandaat te gaan bij de Europese Commissie. Daar zal ze advies geven over de rechten van slachtoffers van terreuraanslagen. Een job die niet compatibel is met haar plaats op de Kamerlijst. Ze stelt volgens een communiqué van de partij ook voor om lijstduwer Georges Dallemagne lijsttrekker te maken. De kans is groot dat die het ook wordt. Verder benadrukt de partij “dat ze een actief lid zal blijven”. Het duidt dus niet op een vertrek uit de politiek.

Sowieso was het nieuws dat ze de lijst zou trekken niet onbesproken. In 2016 nam ze zelf ontslag als minister nadat er een onderzoek naar haar was geopend wegens belangenvermenging. Aanleiding daarvoor was het feit dat ze kabinetsmedewerkers zou hebben ingezet voor haar verkiezingscampagne. En dat mag niet. Zelf heeft ze de feiten altijd ontkend, maar het onderzoek loopt nog steeds en dat zorgde toch voor vraagtekens bij het lijsttrekkerschap. Prévot reageerde daarop eerder al in De Ochtend op Radio 1 “dat hij geen twijfels had over de integriteit van Joëlle”. “Het klopt dat er een onderzoek loopt, maar de bevolking moet maar beslissen.”

Verder verschuift ook Pierre Kompany, vader van Rode Duivel Vincent Kompany, van plaats. Hij wordt bij CDH niet de nummer twee op de Kamerlijst, maar wel op de lijst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.