Joodse vrouw gewond na aanval op straat in Antwerpen: antisemitisme niet uitgesloten

Antwerpen - In de Brialmontlei in Antwerpen is donderdag een Joodse vrouw gewond geraakt toen ze werd aangevallen door een man. De politie heeft een verdachte gearresteerd. Het motief wordt onderzocht maar antisemitisme is niet uitgesloten.

Verschillende getuigen belden donderdagmiddag de politie met de melding dat een man een vrouw had aangevallen in de Brialmontlei in Antwerpen, vlak bij het Stadspark. De dader vluchtte nadien weg.

Het slachtoffer van de aanval is een 48-jarige Joodse vrouw. “Ze raakte lichtgewond toen ze tijdens de schermutseling ten val kwam”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. Volgens getuigen was de dader van de aanval gewapend met een mes. “De verwondingen van de vrouw zijn niet afkomstig van een wapen”, aldus Bruyns.

Opgepakt voor ondervraging

De politie kon kort na de aanval in de buurt, op de Charlottalei, een man oppakken die aan de beschrijving van de verdachte voldeed. De 30-jarige man had geen wapen bij zich, hij werd opgepakt en is overgebracht naar het cellencomplex van de politie voor verder onderzoek. In de omgeving van de feiten zoekt de politie nog steeds naar het wapen dat verschillende getuigen gezien zouden hebben.

Het motief voor de aanval wordt nog onderzocht, zo zegt de politie. Die houdt voorlopig verschillende pistes open, ook die van een antisemitische aanval. De Joodse veiligheidsorganisatie Shmira verspreidde in de loop van de namiddag een bericht in de gemeenschap met de boodschap dat de politie alles onder controle heeft en dat geruchten enkel voor onnodige paniek zorgen.