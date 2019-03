Theo Francken poseert met asielzoeker die in 2013 terug naar Afghanistan werd gestuurd

Zwevegem - Opvallende ontmoeting donderdagavond in het Theatercentrum van Zwevegem. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA), die er een lezing gaf, verbroederde met Navid Sharifi. De Afghaanse asielzoeker werd in 2013 door ons land uitgewezen en op het vliegtuig naar Afghanistan gezet.

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaf donderdagavond voor een uitverkochte zaal een lezing in Zwevegem. Aan de hand van zijn boek ‘Continent zonder grens’ vertelde hij over hoe dit land en Europa het best met de uitdagingen van migratie omgaan.

Nog voor de lezing begon ging hij met verschillende aanwezigen op de foto. Onder hen ook Navid Sharifi en zijn Poolse vriendin. Onder de titel ‘menselijk beleid voeren doe je zo’ zette hij de foto meteen op Twitter.

Sharifi is de Afghaanse asielzoeker die door ons land in september 2013 op het vliegtuig naar zijn geboorteland Afghanistan werd gezet. Een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen. Met de goedkeuring van Maggie De Block (Open VLD) die toen staatssecretaris en die ook nu het departement van Francken weer heeft overgenomen.

Navid Sharifi had zich perfect in België geïntegreerd en werkte hier als loodgieter. Maar had geen papieren. Omdat hij niet de waarheid had gesproken over zijn situatie, moest hij het land uit. Maar anderhalf jaar later stond hij hier terug. Samen met zijn nieuwe Poolse vriendin. En hij mocht blijven.

